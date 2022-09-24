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Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin

Güçlü hafızanın sırrı beyni çalıştıran süper besinlerde saklı... Tükettiğimiz besinler sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde büyük önem taşıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve güçlü hafıza herkesin isteyeceği bir şey... İşte sağlık dolu o besinler...

24.09.2022 06:54 - Son Güncelleme: 24.09.2022 06:54
Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin

Güçlü hafızanın sırrı beyni çalıştıran süper besinlerde saklı... Tükettiğimiz besinler sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde büyük önem taşıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve güçlü hafıza herkesin isteyeceği bir şey...

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Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin

ZEKAYI BEYNİ GELİŞTİREN BESİNLER

Vücut sağlığımızı korumak ve zekayı keskinleştirmek için nasıl beslenmeliyiz?

İşte tüketilmesi gereken besinler...

Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

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