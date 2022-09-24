Bu besinler beyni besliyor! Güçlü hafıza için mutlaka tüketin
Güçlü hafızanın sırrı beyni çalıştıran süper besinlerde saklı... Tükettiğimiz besinler sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde büyük önem taşıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve güçlü hafıza herkesin isteyeceği bir şey... İşte sağlık dolu o besinler...
24.09.2022 06:54 - Son Güncelleme: 24.09.2022 06:54
YAĞLI BALIK
Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.
CEVİZ
Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.