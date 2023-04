Menüsküsü dize getirin! Erken teşhis, hastalığın ilerlemesi önleniyor

Menisküs, yürüme, koşma ve zıplama gibi kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında basıncın arttığı durumlarda diz eklemini koruyan C şeklinde sert, elastik bir kıkırdak parçası olarak biliniyor. Bu kıkırdakta meydana gelen yırtık ise hayatı kabusa çeviriyor. Dizde ağrı ve şişliğe neden olan bu durumun, erken dönemde tedavi edilmesi gerekiyor.



GEÇ KALMAYIN...

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nail Akdağcık, menisküs yırtıklarının obezite ve hareketsiz yaşamdan kaynaklanabileceğini söylüyor. "Ortopedi uzmanları muayene sırasında menisküs yırtıkları tespit edebilir. Ayrıca MR görüntüleme yöntemi ile üç boyutlu olarak diz ekleminin yapısı görülebilmekte ve menüsküs yırtıklarının kesin teşhisi konulabilir" diyor. Tedavi yöntemleri hakkında ise şu bilgileri veriyor: Evre 1 ve Evre 2 yırtıklarda ise genellikle koruyucu tedaviler uygulanır. Evre 3 eklemin üstünün açıldığı yırtıklardır ve muayene sonucuna göre ameliyat gerekip gerekmediğine ortopedi uzmanı karar verir. Evre 4 ise menüsküsün yapısal olarak yırtılmasıdır ve ameliyat sonucu düzeltilmektedir.



KARACİĞERE ÇİLEK

Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.



KOLESTEROLE HAVUÇ

Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler.



ALZHEİMER'IN DOKTORU KURU

Günlük hayatta yaşanan küçük unutkanlıklar, can sıkıyor. Diyetisyen Sıla Bilgili Tokgöz, güçlü hafıza için sağlıklı beslenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

NAR: Annals of Neurology Dergisi'nde yayımlanan makaleye göre haftada iki kez nar yemek, hafıza kaybını 2.5 yıl geriletir.

CEVİZ: İçerdiği E vitamini sayesinde hafızayı destekler. Beyni güçlendirir.

ISPANAK: K vitamininden zengin ıspanak, zihinsel gerilemeyi yüzde 40 oranında azaltır.

YUMURTA: Sarısındaki kolin, epilepsi nöbetlerini önler. Hafızayı güçlendirir.

ZEYTİNYAĞI: Alzheimer riskini azaltır. Günde ortalama 5 yemek kaşığı zeytinyağı tüketmek yeterlidir.

ZERDEÇAL: ABD'deki araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi kurkumin, Alzheimer'ı önler.

BİTTER ÇİKOLATA: Öğrenme fonksiyonlarını iyileştirir.

MERCİMEK: Nohut, kuru fasulye ve mercimek gibi kuru baklagiller, hafızayı korur.



DERDE DEVA FINDIK

Vitamin ve mineral deposu fındık, en sevilen kuruyemişlerin başında geliyor. Mide ve bağırsak sağlığını koruyor, kanserle savaşıyor. Kemikleri de güçlendiren fındığın faydaları şöyle sıralanıyor:

Kas ağrılarına ve kramplara iyi gelir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Formda tutar. Zayıflatır.



AZ SU İÇMEK BAŞ AĞRITIR

Migren, neden olduğu baş ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, her ağrıda ağrı kesicilere sarılmak yerine besinlerden destek almak gerektiğini söylüyor. "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diyor.



CANIM CİĞERİM PANCAR

Vitamin ve şifa deposu pancar, hem göze hem de sağlığa hitap ediyor. İçerisindeki vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açıyor. İçerisindeki betalain denilen maddeyle bağışıklığı güçlendiriyor. ABD'li Dr. Josh Axe, pancarın mucizevi faydalarına değiniyor:

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Kanı temizler. Karaciğeri zehirden arındırır.

İltihabı önler ve azaltır.

Damarları genişletir, kan dolaşımını artırır ve tansiyonu düşürür.

Vücudu dinçlik verir.

Böbreklerdeki kum ve taşın dökülmesini sağlar.

İdrar söktürücüdür.

Bağırsakları korur.

