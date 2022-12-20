Meme kanserini bitiren reçete! Korumanın yolu doğru beslenmeden geçiyor





TURŞU GÖBEK ERİTİR

Karın yağları, yani göbek özellikle kadınları mutsuz ediyor. Göbeği eriten o besinler şöyle sıralanıyor:

YOĞURT: Kilo kaybını tetikler. Kemik erimesi riskini azaltır.

YUMURTA: Obeziteyi önler. Tok tutar. t BADEM: Günde 10-15 adet tüketmek, yağ yakılmını hızlandırır.

ZEYTİNYAĞI: Bağışıklığı güçlendirir. Göbeği eritir.

TURŞU: Probiyotik etkisi gösterir. Yağları yakar.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposudur. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Vücuttaki yağları eritir.



EVDE VAR GÜZELLİK

Herkes ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. İngiliz uzmanlar ise evde yapılabilecek doğal maskeleri şöyle açıklıyor.

Aloe Vera: Aloe vera yaprağını kesip içinde jeli yaralara uygulayın. 30 dakika bekleyip durulayın. Limon: Parmak uçlarınızla sivilce izlerinin üzerine limon suyu uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.

Hindistan cevizi yağı: Cilde sürün. 5-10 dakika boyunca masaj yapın. Bir saatin ardından durulayın.

Elma sirkesi: Vücuttaki kolajen üretimini artırır. Hücreleri onarır.Bunun için sirke ve suyu karıştırın. Yaralara uygulayın. 5 dakika bekletip yıkayın. Kuşburnu yağı: Cildi sakinleştirir ve onarır. İçerdiği antioksidanlar ile cildi gençleştirir.



KANSIZLIĞA LEBLEBI

Açlık krizlerini önleyen leblebi, cildi besler. Kırışıklık oluşumunu engeller. Kansızlığı bitiren leblebi, meme kanserinden korur. Kan şekerini düşürerek diyabete savaş açar. Kabızlığı önler.



KAJUYLA GÜÇLENİN

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kaju, vücuda enerji ve güç verir. Kanserden koruyan kaju, kalbi de gçlendirir. Tansiyonun dengelenmesini sağlar. Kemikleri güçlendirir.



SAÇLARA ZEYTİN

Mucize besin zeytin, içerdiği demir ile kansızlığı bitirir. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserli hücrelere savaş açar. Alzheimer hastalığından korur. Cansız saçları güçlendirir.

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