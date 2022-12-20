Meme kanserini bitiren reçete! Korumanın yolu doğru beslenmeden geçiyor

Araştırmalar, meme kanserinden korunmada doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, her 8 kadından birinde görülen meme kanserinden koruyan mucize besinleri sıralıyor:
C VİTAMİNİ: Hastalıklarla mücadelede önem taşır. Portakal, mandalina, kivi gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarda mutlaka bulunması gerekir.
BALIK: Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer içerdiği Omega-3 sayesinde meme kanserine karşı korur. Bu nedenle haftada 2-3 kez tüketilmelidir.
KURUBAKLAGİLLER: Meme kanserinden korunmada normal vücut ağırlığında olmak önemlidir. Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengeler ve tok tutar.
ZEYTİNYAĞI: Bolca E vitamini içerir. Bu sayede hem kanser oluşumunu engeller hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi bulunur. İçerdiği allisin bileşeni hastalıkları engeller. Çiğ tüketilmesi gerekir.
MİGRENİN ÇARESİ OZON
Hastalıklarla mücadelede alternatif yöntemler de etkili oluyor. Bunların başında, ozon tedavisi etkili oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, ozon tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu tedavide damardan alınan kan ozon gazıyla karıştırıp, ozonlanmış kan elde ediliyor ve hastaya veriliyor. Kalp hastalıklarının yanı sıra beyin damar tıkanıklığı olan hastalara da uygulanan ozon tedavisi, kas ağrılarını iyileştiriyor. Tedavi uygulaması genelde 1 yıllık bir yükleme dozu ile yapılıyor. 30 dakikalık 12 seansta yapılan tedavinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor
Cildi yeniler. Gençleştirir.
Cinsel performansı artırır.
Saç köklerini güçlendirir.
Migren ataklarını azaltır.
Egzama ve sedefe iyi gelir.
Tansiyonu dengeler.
Şeker kontrolü sağlar. (Dr. Murat Şener)
TURŞU GÖBEK ERİTİR
Karın yağları, yani göbek özellikle kadınları mutsuz ediyor. Göbeği eriten o besinler şöyle sıralanıyor:
YOĞURT: Kilo kaybını tetikler. Kemik erimesi riskini azaltır.
YUMURTA: Obeziteyi önler. Tok tutar. t BADEM: Günde 10-15 adet tüketmek, yağ yakılmını hızlandırır.
ZEYTİNYAĞI: Bağışıklığı güçlendirir. Göbeği eritir.
TURŞU: Probiyotik etkisi gösterir. Yağları yakar.
YEŞİL ÇAY: Antioksidan deposudur. Toksinlerin atılmasını hızlandırır. Vücuttaki yağları eritir.
EVDE VAR GÜZELLİK
Herkes ışıltılı ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. İngiliz uzmanlar ise evde yapılabilecek doğal maskeleri şöyle açıklıyor.
Aloe Vera: Aloe vera yaprağını kesip içinde jeli yaralara uygulayın. 30 dakika bekleyip durulayın. Limon: Parmak uçlarınızla sivilce izlerinin üzerine limon suyu uygulayın. 10 dakika bekletip durulayın.
Hindistan cevizi yağı: Cilde sürün. 5-10 dakika boyunca masaj yapın. Bir saatin ardından durulayın.
Elma sirkesi: Vücuttaki kolajen üretimini artırır. Hücreleri onarır.Bunun için sirke ve suyu karıştırın. Yaralara uygulayın. 5 dakika bekletip yıkayın. Kuşburnu yağı: Cildi sakinleştirir ve onarır. İçerdiği antioksidanlar ile cildi gençleştirir.
KANSIZLIĞA LEBLEBI
Açlık krizlerini önleyen leblebi, cildi besler. Kırışıklık oluşumunu engeller. Kansızlığı bitiren leblebi, meme kanserinden korur. Kan şekerini düşürerek diyabete savaş açar. Kabızlığı önler.
KAJUYLA GÜÇLENİN
İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kaju, vücuda enerji ve güç verir. Kanserden koruyan kaju, kalbi de gçlendirir. Tansiyonun dengelenmesini sağlar. Kemikleri güçlendirir.
SAÇLARA ZEYTİN
Mucize besin zeytin, içerdiği demir ile kansızlığı bitirir. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserli hücrelere savaş açar. Alzheimer hastalığından korur. Cansız saçları güçlendirir.