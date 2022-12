Meme kanserini bitiren reçete! Korumanın yolu doğru beslenmeden geçiyor

Araştırmalar, meme kanserinden korunmada doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, her 8 kadından birinde görülen meme kanserinden koruyan mucize besinleri sıralıyor:

C VİTAMİNİ: Hastalıklarla mücadelede önem taşır. Portakal, mandalina, kivi gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarda mutlaka bulunması gerekir.

BALIK: Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer içerdiği Omega-3 sayesinde meme kanserine karşı korur. Bu nedenle haftada 2-3 kez tüketilmelidir.

KURUBAKLAGİLLER: Meme kanserinden korunmada normal vücut ağırlığında olmak önemlidir. Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengeler ve tok tutar.

ZEYTİNYAĞI: Bolca E vitamini içerir. Bu sayede hem kanser oluşumunu engeller hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

SARIMSAK: Bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi bulunur. İçerdiği allisin bileşeni hastalıkları engeller. Çiğ tüketilmesi gerekir.