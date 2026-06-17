Malatya'da tıp tarihine geçen gurur: Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve 150 kişilik ekip dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer naklini yaptı
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Merkezi'ndeki doktorlar aynı anda 16 ameliyata girdi. 8 hastaya çapraz karaciğer nakli yaptı. 22 saat süren operasyon dünya tıp tarihine bir ilk olarak yazıldı...
Giriş Tarihi:
Türk doktorları yine tarihi bir başarıya imza attı. Gururun adresi Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü oldu. Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip, dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer naklini gerçekleştirdi. 22 saat süren operasyon için enstitünün ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesinin büyük bölümü kullanıldı. Cerrah, anestezi uzmanı ve hemşire olmak üzere 150 sağlık personeli görev aldı. Prof. Dr. Sezai Yılmaz liderliğindeki ekip aynı anda 16 ameliyata girerek 8 hastaya karaciğer nakli yaptı.
Prof. Dr. Yılmaz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
Çapraz karaciğer nakli havuzunda bulunan bazı hastaların durumları kritik seviyeye ulaşmıştı. İki hastamızın ileri derecede karnında asit birikimi ve sarılığı mevcuttu. Böbrek fonksiyonları da bozulmaya başlamıştı.
Prof. Dr. Yılmaz, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
Çapraz karaciğer nakli havuzunda bulunan bazı hastaların durumları kritik seviyeye ulaşmıştı. İki hastamızın ileri derecede karnında asit birikimi ve sarılığı mevcuttu. Böbrek fonksiyonları da bozulmaya başlamıştı.
Bir hastamız da hepatik ensefalopati dediğimiz karaciğer komasına girmişti. Bu üç hastayı kapsayan eşleştirme sonucunda 8'li çapraz model ortaya çıktı. 24 hastadan oluşan bir havuz ve 29 donör arasından yapılan eşleştirme sonucunda böyle bir modeli oluşturduk. Bunun üç hastamızı birden kurtaracağını düşünerek 8'li çapraz karaciğer nakli yapmaya karar verdik. Bu arada Prof. Dr. Sezai Yılmaz, enstitünün 9'lu, 10'lu çapraz karaciğer nakillerini yapmaya bile uygun olduğunu söyledi.
TÜM OPERASYONLAR AYNI ANDA YAPILDI
Çapraz nakillere giden algoritmayı yine iki Türk hazırladı. Nakiller, ABD'deki Boston College'de görev yapan ekonomi profesörleri Tayfun Sönmez ve Utku Ünver tarafından geliştirilen eşleştirme modeliyle yapıldı. Eşleşmeler; kan grubu, karaciğer boyutu, anatomik yapı gibi çok sayıda kriterle oluşturuldu. Tüm alıcı ve verici ameliyatları "domino taşı" gibi birbirine bağlandı. Zincirdeki verici ve alıcılardan herhangi birinin vazgeçmesi durumunda tüm eşleşme sisteminin bozulabileceği vurgulandı. Bu nedenle operasyonların tamamı aynı anda yapıldı.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık