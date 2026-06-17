Grip sanmayın! Enfeksiyon belirtileriyle karışan ölümcül tehlike: SADS sendromu
35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü, genç yaşta artan kalp krizi vakalarını gündeme getirdi. Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, "Ani ölüme yol açan sendrom SADS, kendini daha erken gösteriyor. Şikayetler çoğu zaman enfeksiyonla karıştırılıyor" diyor.
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- Göğüs ağrısı ve nefes darlığı, kalp krizinin en önemli belirtileri arasında yer alıyor.
- Ani aritmi ölüm sendromu (SADS), kalp krizi veya yapısal bir kalp hastalığına bağlı olmayan ani ölüm olaylarıyla ilişkilendiriliyor.
- Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, SADS'ın en sık nedeninin genetik geçişli kalbin ritim ileti sistemi bozuklukları olduğunu belirtiyor.
- İsveç'te yapılan bir araştırma, SADS'ın ani kalp ölümlerinin yüzde 22'sini oluşturduğunu ortaya koyuyor.
- Prof. Dr. Ramazan Özdemir, gençlerde gelişmemiş kollateral damarların kalp krizi nedeniyle ölüm riskini artırdığını ifade ediyor.
Göğüs ağrısı ve nefes darlığı, kalp krizinin en önemli sinyallerini oluşturuyor. Çarpıntı, bayılma, mide bulantısı, kas ağrısı ve ateş gibi enfeksiyon belirtileri ise ani aritmi ölüm sendromu (SADS) olan kişilerde sık görülen semptomlar arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, "SADS, kalp krizi veya yapısal bir kalp hastalığına bağlı olmayan bir nedenle ani ölüm olayının gerçekleştiği bir durumdur. Yani önceden bilinen bir hastalığı olmayan kişinin beklenmeyen şekilde ani ölüm nedeniyle hayatını kaybetmesi ve buna neden olacak bir durum bulunamamasıdır" diyor.
EN SIK NEDEN GENETİK
Türkiye'de SADS sebepli ölümlerin gerçek rakamlarının bilinmediğini söyleyen Koçaş, "SADS'ın en sık nedeni doğuştan gelen genetik geçişli kalbin ritim ileti sistemine ait bozukluklardır. Bunlar genetik geçişli olduğu için ailede bir kişide erken yaşta ani ölüm olduğunda bütün ailenin bu açıdan taranması çok önemlidir. Bu hastalıklar diğer kalp hastalıkları gibi göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleri olmuyor bazı durumlarda çarpıntı bayılır gibi olma ön belirtileri olabiliyor ancak maalesef çoğunlukla ilk belirti ani ölüm oluyor. Eğer ailede ani ölüm olayı olan kişilerde bu genetik ritim bozuklukları saptanırsa bunları çeşitli yollarla tedavi etmek mümkün olabilir. Bunlar ilaç tedavileri olabileceği gibi ablasyon ve kalp pili gibi sofistike yöntemler de olabilir." diye konuşuyor.
ANI ÖLÜMLERIN YÜZDE 22'Sİ SADS
İsveç'te yapılan bir çalışmada, araştırmacılar 2000-2010 yılları arasında 1 ila 36 yaş aralığındaki 903 kişide ani kalp ölümü vakası inceledi. Araştırmacılar, SADS'ın ani kalp ölümlerinin yüzde 22'sini oluşturduğunu buldu. Kardiyovasküler sorunlardan kaynaklanan erken ölümlerin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.
SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN
Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, kalp hastalıklarından korunmak için şu önerilerde bulunuyor:
Sigara ve alkolden uzak durun.
Trans yağ ve işlenmiş gıda tüketimini azaltın.
Akdeniz tipi beslenin.
Düzenli egzersiz yapın.
Kilo kontrolünü sağlayın.
Stresi yönetmeyi öğrenin.
Düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmeyin.
GELİŞMEMİŞ DAMARLAR BÜYÜK RİSK
Prof. Dr. Ramazan Özdemir, gençlerde kalp krizi nedeniyle ölüm oranının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Özdemir, "Gençlerde 'yardımcı damar' dediğimiz kollateral damarlar gelişmemiştir. Kılcal ya da köprü damar dediğimiz damarların olmaması da gençlerde gerçekten öldürücü durumlara sebep oluyor." diyor.