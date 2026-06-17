Grip sanmayın! Enfeksiyon belirtileriyle karışan ölümcül tehlike: SADS sendromu

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı, kalp krizinin en önemli sinyallerini oluşturuyor. Çarpıntı, bayılma, mide bulantısı, kas ağrısı ve ateş gibi enfeksiyon belirtileri ise ani aritmi ölüm sendromu (SADS) olan kişilerde sık görülen semptomlar arasında yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Koçaş, " SADS, kalp krizi veya yapısal bir kalp hastalığına bağlı olmayan bir nedenle ani ölüm olayının gerçekleştiği bir durumdur. Yani önceden bilinen bir hastalığı olmayan kişinin beklenmeyen şekilde ani ölüm nedeniyle hayatını kaybetmesi ve buna neden olacak bir durum bulun amamasıdır " diyor.

Ani aritmi ölüm sendromu (SADS), kalp krizi veya yapısal bir kalp hastalığına bağlı olmayan ani ölüm olaylarıyla ilişkilendiriliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

EN SIK NEDEN GENETİK



Türkiye'de SADS sebepli ölümlerin gerçek rakamlarının bilinmediğini söyleyen Koçaş, "SADS'ın en sık nedeni doğuştan gelen genetik geçişli kalbin ritim ileti sistemine ait bozukluklardır. Bunlar genetik geçişli olduğu için ailede bir kişide erken yaşta ani ölüm olduğunda bütün ailenin bu açıdan taranması çok önemlidir. Bu hastalıklar diğer kalp hastalıkları gibi göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleri olmuyor bazı durumlarda çarpıntı bayılır gibi olma ön belirtileri olabiliyor ancak maalesef çoğunlukla ilk belirti ani ölüm oluyor. Eğer ailede ani ölüm olayı olan kişilerde bu genetik ritim bozuklukları saptanırsa bunları çeşitli yollarla tedavi etmek mümkün olabilir. Bunlar ilaç tedavileri olabileceği gibi ablasyon ve kalp pili gibi sofistike yöntemler de olabilir." diye konuşuyor.