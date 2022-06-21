Kuşburnu çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Kuşburnu çayı ne işe yarar?

Kuşburnu Çayı Nasıl Yapılır?

Kuşburnu çayı yapımı meyvelerin kurutulmasıyla hazırlanır. Kuru meyveler su ile bir araya getirilir. Ardından 10 dakika boyunca kaynatılır. Soğuk ya da sıcak içilebilen çay hazır hale gelir. Meyve ile birlikte yapraklar da kaynatılarak içilebilir.

Kuşburnu Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Kuşburnu çayı tüketimi 2-3 bardak arasında gerçekleşir. Meyveye karşı alerjisi olanların doktora danışması gerekir.

Kuşburnu Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var

Kuşburnu meyvesi B ve C vitaminleri açısından zengindir. İçinde ayrıca K vitamini de yer alır. Tüm vitaminler vücudun daha sağlıklı bir şekilde ayakta kalmasına yardım eder. Minerallerden potasyum ve fosfor zenginleştirici özellikleriyle meyvede yer alır. Aynı zamanda kalsiyum ve sodyum minerali de kuşburnu çayı içeriği oluşturur ve sistemleri destekler.