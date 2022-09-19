Koronavirüs kabusunda son yakın: Salgın yakın zamanda bitebilir

Pandemi döneminde alınan geniş kapsamlı önlemler dünya çapında büyük ölçüde sona erdi. Ancak hastalık yaygınlığını koruyor. İyi haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.
BİTİŞ ÇİZGİSİ GÖRÜLDÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.
İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi.
Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız." dedi.