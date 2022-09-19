Koronavirüs kabusunda son yakın: Salgın yakın zamanda bitebilir

EN KÖTÜ ŞEY DURMAKTIR

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuşmuştu.

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