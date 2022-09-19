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    • Sağlık
    • 19.09.2022 16:13
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    • 19.09.2022 16:13
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    Koronavirüs kabusunda son yakın: Salgın yakın zamanda bitebilir

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının şiddetli etkisi kırılmış durumda. Dünya genelinde alınan geniş kapsamlı kısıtlamalar büyük ölçüde son buldu. Dünya Sağlık Örgütü, düşük düzeyde devam eden salgının yakında bitebileceği duyurusunda bulundu.

    Koronavirüs kabusunda son viraj

    Pandemi döneminde alınan geniş kapsamlı önlemler dünya çapında büyük ölçüde sona erdi. Ancak hastalık yaygınlığını koruyor. İyi haber Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

    BİTİŞ ÇİZGİSİ GÖRÜLDÜ
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.

    İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi.

    Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız." dedi.

        SONU GÖRÜYORUZ
        Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, "Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli." diye konuştu.

        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

        EN KÖTÜ ŞEY DURMAKTIR
        Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuşmuştu.

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