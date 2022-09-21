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    • Sağlık
    • 21.09.2022 16:47
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    • 21.09.2022 16:59
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    Bakan Koca'dan yalanlama: Kapatılacak hastanemiz yok

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını duyurdu. Bakan Koca, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu duyurdu.

    Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını duyurdu.

    KAPATILACAK HASTANEMİZ YOK
    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
    Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.

    400 BİN KİŞİYE POLİKLİNİKLİK HİZMETİ VERİYOR
    Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Kadın Sağlığı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ulucanlar Göz Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınacağı öne sürülmüştü.

    Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, yılda yaklaşık 400 bin kişiye poliklinik, 25 bin kişiye ise yataklı tedavi hizmeti veriyor.

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    Haberler Sağlık Bakan Koca'dan yalanlama: Kapatılacak hastanemiz yok
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