Kızartma yeme yıllara yenilme (Sağlık haberleri)

Işıltılı bir cilt için doğru beslenmek gerekiyor. Uz. Dr. Seda Erdoğan, kızartma ve kavrulmuş besinlerin cildi erken yaşlandırdığını belirterek, şu önerilerde bulunuyor. "Sigara, alkol ve kafeinden uzak durun. Günde 8-10 bardak su için, yemekleri hakiki zeytinyağı ile pişirin. Yaban mersini, ahududu, havuç, nar ve portakal yiyin."

CİNSELLİĞE BAKLA

Erkeklerin %60'ı hayatlarının bir döneminde, geçici süreliğine ya da kalıcı olarak iktidarsızlık sorunu ile karşılaşıyor. Sertleşme sorunu, hem erkek hem de kadın için olumsuz etkilere sahip oluyor. Uzmanlar ise iyi bir cinsel hayat için baklayı öneriyor. Bakla yüksek miktarda L-dopa adı verilen bir bileşen içermektedir. Bu bileşen, aşırı miktarda alındığında, acı verici ereksiyon haline neden olabilirken, yeterli ve uygun miktarlarda bakla tüketildiğinde ise, sertleşme sorununa iyi gelebilmektedir.

ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. İltihap oluşumunu engeller.

DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA

Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Antidepresana iyi gelir. Kanserden korur. Kilo vermeye yardımcıdır.

KANSIZLIĞA KARADUT

Şifa deposu karadut, kansızlığa iyi gelerek anemi hastalığına engel olur. Kabızlığa iyi gelir. Kemik erimesini kısmen durdurur. Cilde canlılık ve ışıltı katar.