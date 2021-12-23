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    • Güncel
    • 23.12.2021 10:17
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    • 23.12.2021 10:21
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    SMA hastalığının önlenmesine yönelik tarama programı bugün itibariyle uygulamaya konuluyor

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ”SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuluyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

    Bakan duyurdu: Bugün itibariyle başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını bildirdi.



    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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