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    Kış soğuğunun ilacı! Portakal öksürük orda kal

    Kış mevsiminde sıkça görülen öksürük çoğu zaman "griptendir" düşüncesiyle önemsenmiyor. Dinmeyen öksürük, yaşam kalitemizi düşürüyor. Uzmanlar, portakal suyunun öksürüğe iyi geleceğini belirtiyor. İşte çözüm için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri...

    Portakal öksürük orda kal

    Kış mevsiminde sıkça görülen öksürük çoğu zaman "griptendir" düşüncesiyle önemsenmiyor. Dinmeyen öksürük, yaşam kalitemizi düşürüyor. Uzmanlar, portakal suyunun öksürüğe iyi geleceğini belirtiyor. İşte çözüm için evde yapabileceğiniz doğal karışım tarifleri...

    ILIK SÜT-BAL: Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır.

    KARABİBER ÇAYI: Karabiber çayına bal katıldığında öksürüğü yatıştırır.

    PORTAKAL SUYU: Bademleri rondoyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi, bir fincan portakal suyu ile karıştırın. Öksürüğe iyi gelecektir.

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    Haberler Sağlık Kış soğuğunun ilacı! Portakal öksürük orda kal
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