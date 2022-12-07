Kilo riski artırıyor! Uyku apnesi göbekte gizli!

Uykuda solunum durması olarak bilinen Uyku Apnesi Sendromu günümüzde en çok görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, gün içinde geçmeyen uyku hali ve yorgunluğa yol açan bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor. Uyku apnesinin görülmesinde en büyük nedeninin fazla kilo olduğunu belirtiyor. Araştırmalara göre obezlerin yüzde 80'inde uyku apnesi görülüyor. Bunun yanı sıra yaş, cinsiyet ve boyun çevresinin kalınlaşması da riski artıran faktörler arasında yer alıyor. Hastalığın tanısı, 'Polisomnografi' denilen testle konuluyor. Bu testle gece boyunca beyin fonksiyonları ve solunum düzeni kaydediliyor. Kilolu kişilerin zayıflaması, hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Ayrıca uyku pozisyonunun doğru ayarlaması gerekiyor. Sırtüstü değil, yan veya yüzükoyun yatılması öneriliyor.
SAĞLIĞINI BAHARATLA
Yemekleri tatlandıran baharatlar, sağlığı koruyor. Dyt. Yasemin Özen İpek, faydalarını açıklıyor:
Kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırır. Sindirim sistemini çalıştırır.
Karabiber: Vücut direncini artırır. Boğazı yumuşatır.
Zerdeçal: İltihapları önler. Antioksidan etkisiyle bakterilerle savaşır.
Kekik: Hazımsızlığı önler. Mideyi rahatlatır. Gaz oluşumunu önler.
Kimyon: Anne sütünü artırır. Gaz sorununu bitirir.
Nane: Hazımsızlığı giderir. Mide hastalıklarına karşı koruma sağlar.
DİYABETE SUMAK
Yemekleri tatlandıran sumak, kansere savaş açar. Grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar. Kan şekerini dengeler. Enfeksiyonlara karşı korur.
İKİ GÖZÜM YABAN MERSİNİ
Antioksidan deposu yaban mersini, metabolizmayı hızlandırır. Göz sağlığını korur, kataraktı engeller. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü dengeler.