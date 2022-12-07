Kilo riski artırıyor! Uyku apnesi göbekte gizli!

Uykuda solunum durması olarak bilinen Uyku Apnesi Sendromu günümüzde en çok görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, gün içinde geçmeyen uyku hali ve yorgunluğa yol açan bu hastalıkla ilgili bilgilendiriyor. Uyku apnesinin görülmesinde en büyük nedeninin fazla kilo olduğunu belirtiyor. Araştırmalara göre obezlerin yüzde 80'inde uyku apnesi görülüyor. Bunun yanı sıra yaş, cinsiyet ve boyun çevresinin kalınlaşması da riski artıran faktörler arasında yer alıyor. Hastalığın tanısı, 'Polisomnografi' denilen testle konuluyor. Bu testle gece boyunca beyin fonksiyonları ve solunum düzeni kaydediliyor. Kilolu kişilerin zayıflaması, hastalığın şikayetlerini azaltıyor. Ayrıca uyku pozisyonunun doğru ayarlaması gerekiyor. Sırtüstü değil, yan veya yüzükoyun yatılması öneriliyor.