Kemik erimesine sebep olan D vitamini birçok hastalıkla da ilişki! İşte D vitaminin faydaları

Sağlıklı bir hayat için vücudun gerekli olduğu vitamin ve mineralleri almak gerekiyor. Fitoterapist Uzm. Dr. Murat Keklikoğlu, D vitamininin sağlık üzerindeki etkisine değiniyor. Bu vitaminin eksikliği durumunda yaşanan sağlık sorunlarından bahsediyor. Dünya çapında yaklaşık 3 milyar insanda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü belirten Dr. Keklikoğlu, "Birçok kronik hastalıkla ilişkili olan D vitamini eksikliği; kardiyovasküler hastalıklar, kanser, diyabet, kemik erimesi ve diğer birçok rahatsızlıkta rol oynar. Optimal yani en uygun D vitamini seviyelerine sahip olmak, genel sağlık için kritik öneme sahiptir. D vitamininin en iyi besinsel kaynakları; yumurta sarısı, yağlı balıklar, karaciğer, mantar ve tereyağıdır" bilgisini veriyor. D vitamininin faydalarını şöyle sıralıyor:
D vitamini kansere karşı koruyucudur. Kanserli hücrelerin çoğalmasını durdurur.
Bilişsel gerilemeyi önler. Demans ve Alzheimer'a yakalanma riskini büyük ölçüde azaltır. Hafızayı güçlendirir.
Kronik yorgunluğu iyileştirir. Tükenmişlik sendromuna iyi gelir.
Kemik dokusuna kalsiyum alımında önemli bir rol oynar. Kemikleri güçlendirir.
Eklem ağrılarını azaltır. İltihaplanmayı engeller.
GRİBİ BİTİREN REÇETE
Havaların soğuması solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Necla Songür, alınması gereken önlemleri sıralıyor:
Vücut direncini güçlendirmek için balık, süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et tüketin.
Yeşil yapraklı mevsim sebzeleri, süt ve yoğurt yiyin.
Meyve-sebze yiyin.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için probiyotik, vitamin ve mineral takviyeleri alın.
Günde 6-7 saat uyumaya çalışın.
Haftada en az 5 gün spor yapın.
Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırın.
Ellerinizi sık sık yıkayın.
Ev işyeri gibi uzun süre zaman geçirilen ortamları havalandırın.
AKCİĞER 10'UNLA GÜÇLÜ
İnsan vücudu, yiyecekleri yakıt olarak kullanıyor! Dyt. Hande Güngör, akciğer dostu 10 gıdayı açıklıyor.
Liften zengin arpa, yulaf ve mercimek, akciğer sağlığını destekler.
Taze sebzeler, flavanoid içeriği sayesinde akciğer fonksiyonunu iyileştirir.
Pancar, kabak, domates, pazı gibi besinler akciğer kanserini önler.
Zerdeçal, yeşil çay, kahve ve kakao akciğer fonksiyonlarını artırır.
Omega-3 kaynağı hamsi, sardalya nefes açar.
Kuruyemişler, antioksidan içeriğiyle solunumu iyileştirir.
Yoğurt, kalsiyum, fosfor ve selenyum açısından zengin olması sebebiyle KOAH riskini azaltır.
Zeytinyağı, akciğer fonksiyonlarının bozulmasını önler.
Su, akciğer fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlar. Günde en az 8 bardak su içmek gerekir.
KALP DOSTU PANCAR
Kalsiyum deposu pancar, kemikleri güçlendirir. İçerdiği demir ile demir eksikliğini ve kansızlığı engeller. Bağırsakları korur. Lifli yapısı ile kabızlığı engeller. Kalp hastalıklarından korur.