Kelliği tarihe gömüyor yapan göz alıcı sırma saçlara sahip oluyor! Saç ektirme işlemine servet dökmeden bu işi çözün

BİBERİYE YAĞI

Erkeklerde en etkili olan yağ biberiyedir. Saç köklerini güçlendiren biberiye yağı, olmayan saçları ya da kılları bile çıkartır. Bu yüzden kadınlar vücutlarına biberiye yağını sık sık sürülmemeli. Yapılan araştırmalarda biberiye yağının özü saç çıkmasını destekler. İçeriğinde güçlü oranda anti oksidan olan biberiye çözelti mineraller sayesinde saçların daha gür çıkmasını sağlar.