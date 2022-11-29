Kelliği tarihe gömüyor yapan göz alıcı sırma saçlara sahip oluyor! Saç ektirme işlemine servet dökmeden bu işi çözün
Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kellik ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana işin altın anahtarı doğal yollardan geçiyor. Onlardan biri de bitkisel yağlar... Bilim insanlarının çalışmaları bazı bitkisel yağların yeni saç elde etmek için bire bir olduğunu ortaya koyuyor. İşte haberin detayları...
BİBERİYE YAĞI
Erkeklerde en etkili olan yağ biberiyedir. Saç köklerini güçlendiren biberiye yağı, olmayan saçları ya da kılları bile çıkartır. Bu yüzden kadınlar vücutlarına biberiye yağını sık sık sürülmemeli. Yapılan araştırmalarda biberiye yağının özü saç çıkmasını destekler. İçeriğinde güçlü oranda anti oksidan olan biberiye çözelti mineraller sayesinde saçların daha gür çıkmasını sağlar.
ÇÖREK OTU YAĞI
Kan dolaşımını artıran çörek otu yağı saç derisindeki hücreleri hareketlendirir. Bu da köklerdeki işlevselliği artırır. İçeriğinde yüksek oranda alkaloitler olan çörek otu, ölmüş saç köklerini bile canlandırır. Tam bir vitamin deposu olan çörek otunu gece gündüz bir kez tüm saç derinize uygulamanız tavsiye edilir. Aynı zamanda sakal çıkmasını isteyen erkekler de kullanabilir.