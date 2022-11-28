Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...
100 yaşına gelen hatta bu yaşı geçen onlarca kişi ömürleri boyunca neler yediklerini paylaştı. Uzmanlar tarafından da oldukça sağlıklı olarak açıklanan bu besinler vücudu kansere karşı koruyor, enfeksiyon riskini azaltıyor, kap damar sağlığını olumlu şekilde etkiliyorlar. Peki, nedir bu yiyecekler. İşte her gün yiyerek ömrünüze ömür katacağınız sağlıklı besinler...
28.11.2022 19:14 - Son Güncelleme: 28.11.2022 19:14
ELMA SİRKESİ
En sağlıklı insanlar arasında yer alan Amy Morosini, "Bazı insanlar suya elma sirkesi koyup gün boyunca yudumluyorlar, ama ben onun tadından nefret ediyorum, bu yüzden onu bir çay bardağına koyup tek seferde içiyorum" ifadelerini kullandı. "Ardından ise tatlı bir meyveden bir dilim yiyerek ekşi tadın önüne geçerim."