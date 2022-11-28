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Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...

100 yaşına gelen hatta bu yaşı geçen onlarca kişi ömürleri boyunca neler yediklerini paylaştı. Uzmanlar tarafından da oldukça sağlıklı olarak açıklanan bu besinler vücudu kansere karşı koruyor, enfeksiyon riskini azaltıyor, kap damar sağlığını olumlu şekilde etkiliyorlar. Peki, nedir bu yiyecekler. İşte her gün yiyerek ömrünüze ömür katacağınız sağlıklı besinler...

takvim.com.tr
28.11.2022 19:14 - Son Güncelleme: 28.11.2022 19:14
Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...

Dünyanın en uzun yaşayanlarının bile dilinden düşürmediği yiyecekler 90 yaşına gelseniz bile sizi hastalıklrdan korumaya yardımcı oluyor. İşte sık sık tüketerek çok daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacak o besinler....

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Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...

ELMA SİRKESİ

En sağlıklı insanlar arasında yer alan Amy Morosini, "Bazı insanlar suya elma sirkesi koyup gün boyunca yudumluyorlar, ama ben onun tadından nefret ediyorum, bu yüzden onu bir çay bardağına koyup tek seferde içiyorum" ifadelerini kullandı. "Ardından ise tatlı bir meyveden bir dilim yiyerek ekşi tadın önüne geçerim."

Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...

BADEM

Kuru yemişler arasında en sağlıklılarından biri olan çiğ badem uzmanlar tarafından da faydaları sebebiyle tavsiye ediliyor.

Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...

EKŞİ MAYALI EKMEK

Yine en sağlıklı insanların bulunduğu İtalya'nın mavi bölgesi denilen yerde insanlar keçi sütü, nohut ve ekşi mayalı ekmek gibi besinler tüketiyor. Ekşi mayalı ekmekler, tam buğday ve canlı laktabosil adlı bakteri ile mayalandığı için çok sağlıklıdır.

Dünyanın en uzun yaşayanları her gün bunu yiyor! 90 yaşında bile torunlarınızla aynı güce sahip olmak için...

Bu şekilde yapılan ekmekler şeker ve glikozun laktik aside dönüşmesini sağlayarak glisemik indeksi düşürebiliyor. Böylece çok daha uzun süre tok kalabilir, kan şekerinizin ani yükselmesini engelleyrek sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

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