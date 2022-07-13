Kemik erimesinden korunmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor

Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslenme, düzenli uyku ve kaliteli beslenmekten geçiyor. Osteoporoz yani kemik erimesi, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, özellikle yaz aylarında güneşin faydasına değiniyor. D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini söylüyor. İnanır, "Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde bulunur. Tavuk ve süt ürünleri ise fosfordan zengindir. D vitaminin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır" diyor.
MİDENİN İLACI ALIÇ
Alıç meyvesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Yüksek oranda C vitamini içeren bu meyve, sinir sistemini destekliyor. Sakinleştiriyor ve depresyonu önlüyor. Sindirimi hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Kalp ve damar hastalıklarından koruyor, inme ve felce karşı koruma sağlıyor. Dişleri temizliyor. Ağız kokusunu engelliyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor.
EGZERSİZ YAP SAĞLIKLI YAŞLAN
Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, özellikle 40 yaşından sonra vücuttaki kas kitlesinin azaldığına dikkat çekiyor. Düzenli egzersiz ise hem kas kütlelerini koruyor hem de kalp hastalığı ve diyabete karşı koruyor. Avcı, "Kişinin yaşına ve sağlık durumuna uygun yapılacak sporun eklem sağlığına da çok büyük katkıları oluyor. Eklemlerimiz hareketli oldukça kıkırdaklarımız daha sağlıklı oluyor. Egzersiz, bilişsel fonksiyonları korunmasında etkili unutkanlığı engelliyor. Alzheimer'dan koruyucu etkisi bulunuyor" diyor. Haftada 3 gün basit kardiyo egzersizlerinin yapılmasını öneriyor.