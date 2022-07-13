Kemik erimesinden korunmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor

Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslenme, düzenli uyku ve kaliteli beslenmekten geçiyor. Osteoporoz yani kemik erimesi, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, özellikle yaz aylarında güneşin faydasına değiniyor. D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini söylüyor. İnanır, "Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde bulunur. Tavuk ve süt ürünleri ise fosfordan zengindir. D vitaminin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır" diyor.