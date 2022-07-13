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    Kemik erimesinden korunmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor

    Osteoporoz yani halk arasında kemik erimesi menopozdan sonra kadınları tehdit ediyor. Kemik erimesinden korunmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 13 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kemik erimesini dize getirin!

    Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmanın yolu, doğru beslenme, düzenli uyku ve kaliteli beslenmekten geçiyor. Osteoporoz yani kemik erimesi, menopoz sonrası kadınları tehdit ediyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, özellikle yaz aylarında güneşin faydasına değiniyor. D vitaminin kemikleri güçlendirdiğini söylüyor. İnanır, "Güçlü kemiklerin bir diğer olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde bulunur. Tavuk ve süt ürünleri ise fosfordan zengindir. D vitaminin en önemli görevlerinden biri kemik sağlığını korumaktır" diyor.



    MİDENİN İLACI ALIÇ
    Alıç meyvesi, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor. Yüksek oranda C vitamini içeren bu meyve, sinir sistemini destekliyor. Sakinleştiriyor ve depresyonu önlüyor. Sindirimi hızlandırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor ve hastalıklardan koruyor. Kalp ve damar hastalıklarından koruyor, inme ve felce karşı koruma sağlıyor. Dişleri temizliyor. Ağız kokusunu engelliyor. Mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor.



    EGZERSİZ YAP SAĞLIKLI YAŞLAN
    Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, özellikle 40 yaşından sonra vücuttaki kas kitlesinin azaldığına dikkat çekiyor. Düzenli egzersiz ise hem kas kütlelerini koruyor hem de kalp hastalığı ve diyabete karşı koruyor. Avcı, "Kişinin yaşına ve sağlık durumuna uygun yapılacak sporun eklem sağlığına da çok büyük katkıları oluyor. Eklemlerimiz hareketli oldukça kıkırdaklarımız daha sağlıklı oluyor. Egzersiz, bilişsel fonksiyonları korunmasında etkili unutkanlığı engelliyor. Alzheimer'dan koruyucu etkisi bulunuyor" diyor. Haftada 3 gün basit kardiyo egzersizlerinin yapılmasını öneriyor.



        VİTAMİN EKSİKLİĞİ AFT NEDENİ
        Ağızdaki aftlar, hayatı kabusa çeviriyor. İhmale gelmiyor. Prof. Dr. Vedat Göral, ağız yaralarının 10 günden fazla sürmesinin riskli olduğu konusunda uyarıyor. "Stres, vücut direncinin düşmesi, ağza tam oturmayan takma dişler, ağız ve diş sağlığının bozulması, gıdalara karşı hassasiyet, C vitamini eksikliği, uçuk virüsü, AIDS hastalığı, bazı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, demir, çinko, B1, B2, B6, B12 vitamin eksikliği, diş macunları ve bazı ilaçlar da ağızda afta neden olabilir" diyor. Aftlar iyileşene kadar fındık veya ceviz gibi sert gıdalardan uzak durulması gerektiğini öneriyor.

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