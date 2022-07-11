Canan Karatay'dan çok konuşulacak çıkış: Bu bir senaryo

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Prof. Dr. Canan Karatay A Haber ekranlarının konuğu oldu.
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında soruları yanıtlayan Karatay, koronavirüs salgınına ilişkin çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
CANAN KARATAY'DAN ÇOK KONUŞULACAK ÇIKIŞ: BU BİR SENARYO
Dünyanın gündemin çıkmak üzeryken yeniden yükselişe geçen koronavirüse ilişkin konuşan Karatay pandemi dönemine ilişkin, "Bu bir senaryo ve uygulanması için gerekenler yapıldı." ifadelerini kullandı.
ÜZERİMİZE BÖCEK İLACI SIKTILAR
Pandemi döneminde ekranlardan uzak olmasının sebebi sorulan Canan Karatay, "Biraz tavır biraz da istenmedik. TV programına giderken üzerimize böcekmişiz gibi ilaçlar sıkıldı. Aksırdık öksürdük. Ben de hiçbir kanala gitmedi. Tabii ki Televizyonlar da sanki ambargo varmış gibi çıkarmadılar." ifadelerini kullandı.
Karatay pandemi dönemine ilişkin şunları söyledi;
"Bu bir senaryo diye düşünüyorum. Pandemi lafını bu virüslerle duyduk. Ondan önce Türkiye pandemi dolu; Obez pandemisi, şeker pandemisi, depresyon pandemisi…
Bunlar hiç konuşulmuyor ve bir senaryo diye düşünüyorum. Onun için bu senaryonun uygulanması için gerekenler yapıldı.