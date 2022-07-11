Canan Karatay'dan çok konuşulacak çıkış: Bu bir senaryo

Karatay pandemi dönemine ilişkin şunları söyledi;

"Bu bir senaryo diye düşünüyorum. Pandemi lafını bu virüslerle duyduk. Ondan önce Türkiye pandemi dolu; Obez pandemisi, şeker pandemisi, depresyon pandemisi…

Bunlar hiç konuşulmuyor ve bir senaryo diye düşünüyorum. Onun için bu senaryonun uygulanması için gerekenler yapıldı.