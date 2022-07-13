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    • Sağlık
    • 13.07.2022 15:24
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    • 13.07.2022 15:25
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    Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu uzadıkça uzadı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'hatırlatma dozu' açıklamasının ardından randevular doldu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da son aşılarının üzerinden 6 ay geçen 50 yaş üstü ve risk grubundakiler, hatırlatma dozu aşılarını olmak için hastanelerde kuyruğa girdi.

    AA
    Hastanelerde ’hatırlatma dozu’ yoğunluğu

    Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam edildi.

    BU İŞ İHMALE GELMEZ
    Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

    Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.

    Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez." dedi.

    HASTALIK HAFİF ATLATILIYOR
    Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi.

    Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.

        Hüseyin Meşe de Kovid-19 vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

        HERKES ÖZEN GÖSTERMELİ
        Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.

        Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, "Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli." dedi.
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