Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu uzadıkça uzadı

Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, "Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli." dedi.