Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu uzadıkça uzadı

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşıların yapılmasına devam edildi.
BU İŞ İHMALE GELMEZ
Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.
Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.
Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez." dedi.
HASTALIK HAFİF ATLATILIYOR
Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi.
Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.