Kelliğe doğal çözüm: Kadim bitki mercek altında

DHT hormonuna karşı doğal destek sağlayabilir KELLİĞE YOL AÇAN HORMONA KARŞI ETKİ Uzmanlara göre erkek tipi kelliğin temel nedenlerinden biri olan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun saç folikülleri üzerindeki olumsuz etkileri, bu bitkinin içerdiği bileşenler sayesinde azaltılabilir. Böylece saç tellerinin incelmesi ve foliküllerin küçülmesi süreci yavaşlayabilir.

Saç yenilenmesini teşvik eden mekanizmalar tespit edildi SAÇ KÖKLERİNİ YENİDEN HAREKETE GEÇİREBİLİR Independent'in haberine göre araştırma bulguları Boğumluca otunun yalnızca hormon kaynaklı etkileri dengelemekle kalmadığını aynı zamanda saç köklerini besleyen kan dolaşımını destekleyebileceğini gösteriyor. Bilim insanları ayrıca bitkinin hücre yenilenmesi ve doku onarımında görev alan bazı biyolojik mekanizmaları harekete geçirebildiğini belirtiyor.