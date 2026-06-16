Kelliğe doğal çözüm: Kadim bitki mercek altında
Yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanılan Boğumluca otu kökü saç dökülmesiyle mücadelede dikkat çeken yeni araştırmaların odağında yer aldı. Bilim insanları bitkinin saç foliküllerini koruyarak yeniden büyüme sürecini destekleyebileceğini belirtiyor.
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- Araştırmacılar geleneksel Çin tıbbında kullanılan Boğumluca otu kökünün erkek tipi kellik tedavisinde umut verici sonuçlar verdiğini tespit etti.
- Bitkinin erkek tipi kelliğe neden olan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun saç folikülleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabildiği belirlendi.
- Boğumluca otu saç köklerini besleyen kan dolaşımını destekleyerek saç yenilenmesini teşvik edebiliyor.
- Bitki hücre yenilenmesi ve doku onarımında görev alan biyolojik mekanizmaları harekete geçirebiliyor.
- Uzmanlar bitkinin etkinliği ve güvenliği için daha geniş kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.
Erkek tipi kellik tedavisinde kullanılan mevcut yöntemlere alternatif arayan araştırmacılar, "He Shou Wu" olarak da bilinen Boğumluca otu üzerinde umut verici bulgular elde etti. Çalışma bitkinin saç kaybını yavaşlatmanın yanı sıra saç yenilenmesini teşvik edebileceğini ortaya koydu.
KADİM BİTKİ BİLİMİN RADARINDA
Saç dökülmesi sorunu dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilerken bilim insanları doğal kaynaklardan geliştirilebilecek yeni tedavi seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.
Son çalışmalar geleneksel Çin tıbbında bin yılı aşkın süredir kullanılan Boğumluca otu kökünün saç sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerine ışık tuttu.
KELLİĞE YOL AÇAN HORMONA KARŞI ETKİ
Uzmanlara göre erkek tipi kelliğin temel nedenlerinden biri olan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun saç folikülleri üzerindeki olumsuz etkileri, bu bitkinin içerdiği bileşenler sayesinde azaltılabilir. Böylece saç tellerinin incelmesi ve foliküllerin küçülmesi süreci yavaşlayabilir.
SAÇ KÖKLERİNİ YENİDEN HAREKETE GEÇİREBİLİR
Independent'in haberine göre araştırma bulguları Boğumluca otunun yalnızca hormon kaynaklı etkileri dengelemekle kalmadığını aynı zamanda saç köklerini besleyen kan dolaşımını destekleyebileceğini gösteriyor. Bilim insanları ayrıca bitkinin hücre yenilenmesi ve doku onarımında görev alan bazı biyolojik mekanizmaları harekete geçirebildiğini belirtiyor.
UZMANLARDAN TEMKİNLİ İYİMSERLİK
Çalışmayı yürüten araştırmacılar tarihsel kaynaklarda yer alan kullanım bilgilerinin modern bilimsel verilerle büyük ölçüde örtüştüğünü ifade ediyor. Ancak uzmanlar bitkinin etkinliğinin ve güvenliğinin net biçimde ortaya konulabilmesi için daha geniş kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç bulunduğunun altını çiziyor.
Fotoğraflar Takvim arşivden servis edilmiştir.