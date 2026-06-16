‘Göğsümle karnım birleşmişti’ dedi! 56 yaşında 3 ayda 20 kilo verdi
Hızla kilo alan ve yıllarca sonuç alamadığı diyetlerle mücadele eden 56 yaşındaki Debbie Roper, uyguladığı beslenme programıyla hayatını değiştirdi. Özellikle karın çevresinde biriken kilolardan şikayet eden Roper yalnızca birkaç ay içinde dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Dört aşamalı beslenme planıyla üç ayda toplam 20 kilo vererek 42 bedenden 36 bedene düştü.
Hızlı Özet Göster
- İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Debbie Roper, menopoz sonrası 57 kilodan 70 kiloya çıktıktan sonra beslenme uzmanı Petronella Ravenshear'ın geliştirdiği İnsan Varlığı Diyeti programıyla iki haftada 5,5 kilo verdi.
- Roper, işlenmiş gıdaların azaltılması ve sebze tüketiminin artırılmasına dayalı dört aşamalı beslenme planıyla üç ayda toplam 20 kilo vererek 42 bedenden 36 bedene düştü.
- Program kapsamında süt ürünleri, şeker, tahıllar ve bazı sebzeler menüden çıkarılırken protein ağırlıklı üç ana öğün düzenine geçildi.
- Roper, yoğun kardiyo egzersizleri yerine Pilates, yoga, ağırlık antrenmanları ve doğa yürüyüşlerine yönelerek daha sürdürülebilir bir egzersiz düzeni oluşturdu.
- Oğlunun düğününe hazırlanmak için başlattığı program sonrasında Roper'ın saçları ve cildi daha sağlıklı görünmeye başladı ve günlük enerjisi arttı.
Uzun yıllar boyunca fit bir vücuda sahip olan Debbie Roper, menopoz sonrası değişen metabolizması nedeniyle kilo kontrolünü kaybetti. Ancak dört aşamalı özel bir beslenme planına başladıktan sonra iki haftada 5,5 kilo verdi üç ay içinde ise 42 bedenden 36 bedene düştü.
YILLARCA 57 KİLO CİVARINDAYDI
İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Debbie Roper, menopozla birlikte vücudunda önemli değişimler yaşamaya başladı. Daha önce yıllarca yaklaşık 57 kilo civarında kalan Roper, özellikle karın bölgesinde yoğunlaşan yağlanma nedeniyle kısa sürede 70 kiloya yaklaştı. Kendi ifadesiyle "fıçı şeklinde" bir görünüme bürünen Roper ne spor salonunda harcadığı saatlerin ne de uyguladığı farklı yöntemlerin işe yaradığını söylüyor ve şu ifadeleri paylaşıyor:
50'li yaşlarımda menopoza girdiğimde vücudum değişmeye başladı. 1.63 boyunda, klasik fıçı şeklini aldım. Göğüslerim ve karnım neredeyse birleşmişti ve 70 kiloya doğru hızla ilerliyordum, çok dar bir 42 beden giyiyordum. Aslında 42 bedendim, sadece o bedeni almayı reddediyordum.
Üç çocuk annesi olan Roper, yıllar boyunca aktif bir yaşam sürmesine rağmen menopoz sonrasında kilo vermenin her zamankinden daha zor hale geldiğini belirtiyor. Sık sık kahve tükettiğini, atıştırmalıklara yöneldiğini anlatan Roper, bu yaşam tarzının kilo artışını hızlandırdığını fark etti.
OĞLUNUN DÜĞÜNÜ DÖNÜM NOKTASI OLDU
DailyMail'de yer alan habere göre 2024 yılının başında oğlunun düğününün yaklaşması Debbie Roper için önemli bir motivasyon kaynağına dönüştü. Düğünde kendini daha iyi hissetmek isteyen Roper, beslenme uzmanı Petronella Ravenshear tarafından geliştirilen ve "İnsan Varlığı Diyeti" olarak bilinen programla tanıştı.
Kitabı okuyup programın mantığını benimsediğini söyleyen Roper, diyetin temelinde işlenmiş gıdaların azaltılması, sebze tüketiminin artırılması ve öğün düzeninin yeniden yapılandırılması olduğunu ifade etti.
İLK İKİ HAFTADA 5,5 KİLO VERDİ
Programın ilk aşamasında süt ürünleri ve şeker tamamen çıkarıldı. İlk iki gün boyunca yalnızca sebze tüketen Roper, bu süreçte kendisini hasta olacakmış gibi hissettiğini ancak bunun geçici olduğunu öğrendiğini belirtti. İkinci aşamada ise protein ağırlıklı üç ana öğüne geçildi. Şeker, tahıllar, süt ürünleri ve bazı sebzeler geçici olarak menüden çıkarıldı.
Kahvaltıda yumurta ve kuşkonmaz, öğle yemeğinde karides ve avokado salatası, akşam yemeklerinde ise tavuk ve çeşitli yeşil sebzeler tüketen Roper, daha önce olduğundan fazla yemek yemesine rağmen hızla kilo verdiğini söyledi.
Sonuçlar kısa sürede ortaya çıktı. Sadece iki hafta içinde 5,5 kilo veren Roper, bu değişimin kendisini motive ettiğini anlattı.
HEDEF KİLOYU AŞTI
Başlangıçta yaklaşık 57 kiloya dönmeyi hedefleyen Debbie Roper, programın ilerleyen aşamalarında beslenme düzenini sürdürmeye devam etti. Sekiz hafta sonunda hedef kilosuna ulaşan Roper, diyeti bırakmak yerine devam etmeye karar verdi.
Üç ayın sonunda yaklaşık 20 kilo vererek 42 bedenden 36 bedene düştü. Bu kiloya hayatında ilk kez ulaştığını belirten Roper, sonuçların kendisi için beklenmedik derecede başarılı olduğunu söyledi.
SADECE KİLOSU DEĞİL ENERJİSİ DE DEĞİŞTİ
Roper, kilo kaybının yanı sıra saçlarının ve cildinin daha sağlıklı görünmeye başladığını, günlük enerjisinin arttığını ifade ediyor. Çocuklarının da bu değişimi fark ettiğini söyleyen Roper, artık kendisini çok daha dinç hissettiğini belirtiyor.
Beslenme planının son aşamasında bazı süt ürünlerini yeniden tüketmeye başlayan Roper, hâlâ ekmek ve makarnadan uzak durduğunu çünkü bu gıdaların kendisinde şişkinliğe yol açtığını söylüyor.
KARDİYO YERİNE PİLATES VE AĞIRLIK ÇALIŞMASI
Programın dikkat çeken yönlerinden biri de ilk haftalarda yoğun kardiyo egzersizlerinden uzak durulmasının tavsiye edilmesi. Roper artık spor salonunda saatler geçirmek yerine Pilates, yoga, ağırlık antrenmanları ve doğa yürüyüşleri yapıyor.
Kendisini daha güçlü ve dengeli hissettiğini belirten Roper, yıllarca kilo vermek için yaptığı yoğun kardiyo çalışmalarının yerini daha sürdürülebilir bir egzersiz düzenine bıraktığını ifade ediyor.
BAŞARISININ ARKASINDAKİ 5 TEMEL KURAL
Roper, kilo verme sürecinde kendisine en çok yardımcı olan alışkanlıkları da paylaştı:
- Yakın çevresinden destek istemek ve hedeflerini açıkça paylaşmak.
- Kilo verme nedenlerini yazılı hale getirerek motivasyonu canlı tutmak.
- Öğün aralarında yalnızca su tüketmek.
- Sürekli tartılmak yerine vücut ölçülerini takip etmek.
- Atıştırmalıkları tamamen bırakıp öğün düzenine sadık kalmak.
Menopoz sonrası kilo kontrolünde zorlanan birçok kişi için ilham veren bu hikaye düzenli beslenme alışkanlıklarının ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinin kısa sürede önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.Kısırlık göbekte