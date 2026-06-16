‘Göğsümle karnım birleşmişti’ dedi! 56 yaşında 3 ayda 20 kilo verdi

Program kapsamında süt ürünleri, şeker, tahıllar ve bazı sebzeler menüden çıkarılırken protein ağırlıklı üç ana öğün düzenine geçildi. OĞLUNUN DÜĞÜNÜ DÖNÜM NOKTASI OLDU DailyMail'de yer alan habere göre 2024 yılının başında oğlunun düğününün yaklaşması Debbie Roper için önemli bir motivasyon kaynağına dönüştü. Düğünde kendini daha iyi hissetmek isteyen Roper, beslenme uzmanı Petronella Ravenshear tarafından geliştirilen ve "İnsan Varlığı Diyeti" olarak bilinen programla tanıştı. Kitabı okuyup programın mantığını benimsediğini söyleyen Roper, diyetin temelinde işlenmiş gıdaların azaltılması, sebze tüketiminin artırılması ve öğün düzeninin yeniden yapılandırılması olduğunu ifade etti.

Roper, yoğun kardiyo egzersizleri yerine Pilates, yoga, ağırlık antrenmanları ve doğa yürüyüşlerine yönelerek daha sürdürülebilir bir egzersiz düzeni oluşturdu. İLK İKİ HAFTADA 5,5 KİLO VERDİ Programın ilk aşamasında süt ürünleri ve şeker tamamen çıkarıldı. İlk iki gün boyunca yalnızca sebze tüketen Roper, bu süreçte kendisini hasta olacakmış gibi hissettiğini ancak bunun geçici olduğunu öğrendiğini belirtti. İkinci aşamada ise protein ağırlıklı üç ana öğüne geçildi. Şeker, tahıllar, süt ürünleri ve bazı sebzeler geçici olarak menüden çıkarıldı.

Oğlunun düğününe hazırlanmak için başlattığı program sonrasında Roper'ın saçları ve cildi daha sağlıklı görünmeye başladı ve günlük enerjisi arttı. Kahvaltıda yumurta ve kuşkonmaz, öğle yemeğinde karides ve avokado salatası, akşam yemeklerinde ise tavuk ve çeşitli yeşil sebzeler tüketen Roper, daha önce olduğundan fazla yemek yemesine rağmen hızla kilo verdiğini söyledi. Sonuçlar kısa sürede ortaya çıktı. Sadece iki hafta içinde 5,5 kilo veren Roper, bu değişimin kendisini motive ettiğini anlattı.

(Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) HEDEF KİLOYU AŞTI Başlangıçta yaklaşık 57 kiloya dönmeyi hedefleyen Debbie Roper, programın ilerleyen aşamalarında beslenme düzenini sürdürmeye devam etti. Sekiz hafta sonunda hedef kilosuna ulaşan Roper, diyeti bırakmak yerine devam etmeye karar verdi. Üç ayın sonunda yaklaşık 20 kilo vererek 42 bedenden 36 bedene düştü. Bu kiloya hayatında ilk kez ulaştığını belirten Roper, sonuçların kendisi için beklenmedik derecede başarılı olduğunu söyledi.