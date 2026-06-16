Yüksek kaygı seviyelerine sahip kişilerin uyku sırasında daha kısa nefes döngülerine sahip olduğu ve nefesler arasındaki duraklamaların daha değişken olduğu belirlendi. NEFES DÜZENİ RUH SAĞLIĞI HAKKINDA İPUÇLARI VERİYOR Araştırmacılar geliştirdikleri özel bir cihaz sayesinde katılımcıların burun hava akışını 24 saat boyunca takip etti. Elde edilen veriler solunum düzenleri ile bazı fiziksel ve psikolojik özellikler arasında dikkat çekici ilişkiler olduğunu ortaya çıkardı.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır. Örneğin daha yüksek kaygı seviyelerine sahip kişilerin uyku sırasında daha kısa nefes döngülerine sahip olduğu ve nefesler arasındaki duraklamaların daha değişken olduğu belirlendi. Bu farklılıklar kişilerin ruhsal durumlarını tahmin etmede önemli göstergeler arasında yer aldı.

Bilim insanları nefes kalıplarının depresyon, kaygı bozukluğu, uyku problemleri ve bazı metabolik rahatsızlıkların erken belirtilerinin tespitinde kullanılabileceğini düşünüyor. NEFES ANALİZİ GELECEĞİN TEŞHİS YÖNTEMİ OLABİLİR Bilim insanları nefes kalıplarının yalnızca kimlik belirlemede değil sağlık durumunu değerlendirmede de kullanılabileceğini düşünüyor. Solunum verileri sayesinde depresyon, kaygı bozukluğu, uyku problemleri ve bazı metabolik rahatsızlıkların erken belirtilerinin tespit edilmesi hedefleniyor. Araştırma ekibi geliştirdikleri teknolojiyi farklı hastalıkların taranmasında kullanabilmek için yeni çalışmalar yürütüyor. Uzmanlar daha geniş katılımlı araştırmalarla sonuçların doğrulanması halinde nefes analizinin gelecekte rutin sağlık kontrollerinin bir parçası olabileceğini ifade ediyor.

Fotoğraf AA'dan alınmıştır. BURUNDAN NEFES ALMAK NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? Bilim insanlarına göre burun yoluyla gerçekleşen solunumun beyinle bu kadar güçlü bir ilişki kurmasının temelinde evrimsel süreç yatıyor. Koku alma sistemi, memelilerdeki en eski duyusal mekanizmalardan biri olarak kabul ediliyor ve beynin gelişiminde önemli rol oynuyor. National Geographic'te yer alan habere göre araştırmalar ayrıca insanların nefes alırken çevresel uyaranlara karşı daha duyarlı hale geldiğini gösteriyor. Görsel, işitsel ve dokunsal bilgilerin nefes alma anında daha etkili algılanabildiği belirtiliyor.