Kaygınızı bu gıdalarla yenin! 6 süper besin





B12 vitamini, güçlük bir bağışıklık için büyük önem taşıyor. Son dönemlerde kullanılan ilaçlar ve beslenme döngüsü, B12 emilimini olumsuz etkiliyor. B12 vitaminin hayvansal gıdalarda bulunduğunu söyleyen Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, "Son yıllarda vegan kişi sayısının artması da B12 eksikliğine katkı sağlamaktadır. B12 eksikliğinin belirtileri ise, kansızlık ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı, dilimizde ağrı, şişlik, hassasiyet ve dil üzerindeki çıkıntıların kaybı-düzleşmesi, unutkanlık, depresyon ve ruh hali bozukluğu, sinirlilik, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve yürüme sorunları, kemik erimesi (osteoporoz) kalça ve omurga kırık riski" diye konuşuyor.



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