Kaygınızı bu gıdalarla yenin! 6 süper besin

Kaygılanmak hayat kalitemizi düşürüyor.
Çocukken yaşanılan negatif olaylar, anksiyete bozukluğu teşhisi konulan bir yakınınızın olması,boşanmak, ekonomik olarak zor durumda olmak, stres ve büyük korku yaşamamıza sebep olan bir olayla veya durumla karşılaşmak, kaygılanmaya yol açıyor.
Uzman Klinik Psikolog Buğra Serdaroğlu, kaygıyı yok eden besinleri sıralıyor ve ne zaman tüketildiğinde daha etkili olabileceğini anlatıyor:
YEŞİL ÇAY: Beyin sağlığını iyileştirir. Dopamin ve serotonin salgılatır. Gece çalışırken içilebilir.
BİTTER ÇIKOLATA: Beyne giden kanı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Serotonin üretir. Önemli bir görüşmeden önce tüketilebilir.