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    Kaygınızı bu gıdalarla yenin! 6 süper besin

    Çocukken yaşanılan negatif olaylar, anksiyete bozukluğu teşhisi konulan bir yakınınızın olması,boşanmak, ekonomik olarak zor durumda olmak, stres ve büyük korku yaşamamıza sebep olan bir olayla veya durumla karşılaşmak, kaygılanmaya sebep oluyor. Bu durum hayat kalitesini düşürüyor. Uzman Klinik Psikolog Buğra Serdaroğlu, kaygıyı yok eden besinleri tek tek sıraladı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    ’Bitter’in kaygıyı

    Kaygılanmak hayat kalitemizi düşürüyor.



    Çocukken yaşanılan negatif olaylar, anksiyete bozukluğu teşhisi konulan bir yakınınızın olması,boşanmak, ekonomik olarak zor durumda olmak, stres ve büyük korku yaşamamıza sebep olan bir olayla veya durumla karşılaşmak, kaygılanmaya yol açıyor.

    Uzman Klinik Psikolog Buğra Serdaroğlu, kaygıyı yok eden besinleri sıralıyor ve ne zaman tüketildiğinde daha etkili olabileceğini anlatıyor:

    YEŞİL ÇAY: Beyin sağlığını iyileştirir. Dopamin ve serotonin salgılatır. Gece çalışırken içilebilir.



    BİTTER ÇIKOLATA: Beyne giden kanı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Serotonin üretir. Önemli bir görüşmeden önce tüketilebilir.



        YUMURTA: Ruh halini dengeler. Stres seviyesini düşürür. Serotonin üretimini artırır. Ruh hali dalgalanması yaşandığında yenilebilir.



        BADEM: Magnezyum, çinko, lif ve E vitamini içerir. Sindirim sistemini düzenler. Ruh halini dengeler. Spor yaptıktan sonra alınabilir.

        KABAK ÇEKİRDEĞI: İçeriğinde çinko ve magnezyum vardır. Beyin ve sinir sistemini onarır. Uykuyu düzenler. Yeni bir işe başlarken tüketilebilir.

            MUZ: Adrenalin salgılanmasını önler. Kalp atış hızını düşürür. Enerji değeri yüksektir. Stresli hissederken yenilebilir.

            ÇİLEKLE MUTLU GÜLÜŞLER



            Çilek, kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir. Stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklığı destekler.

            KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ


            Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir.

            YAĞLANMAYA ÇARE İĞDE



                İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler.

                B12 TEHLİKESİ



                B12 vitamini, güçlük bir bağışıklık için büyük önem taşıyor. Son dönemlerde kullanılan ilaçlar ve beslenme döngüsü, B12 emilimini olumsuz etkiliyor. B12 vitaminin hayvansal gıdalarda bulunduğunu söyleyen Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, "Son yıllarda vegan kişi sayısının artması da B12 eksikliğine katkı sağlamaktadır. B12 eksikliğinin belirtileri ise, kansızlık ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı, dilimizde ağrı, şişlik, hassasiyet ve dil üzerindeki çıkıntıların kaybı-düzleşmesi, unutkanlık, depresyon ve ruh hali bozukluğu, sinirlilik, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve yürüme sorunları, kemik erimesi (osteoporoz) kalça ve omurga kırık riski" diye konuşuyor.

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                Haberler Sağlık Kaygınızı bu gıdalarla yenin! 6 süper besin
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