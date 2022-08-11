Kasık ağrısını egzersizle yenin

KADINLARDA üreme organlarının bu bölgede geniş yer kaplaması ve hastalıkların yanı sıra adet döngüsü boyunca vücutta gerilme olayları nedeniyle olağan ağrılar oluşması söz konusu oluyor. Genellikle genç kadınlarda 18-25 yaş aralığında daha sık rastlanılan kasık ağrısı, yaş fark etmeksizin yaşamın her döneminde de semptom olarak karşımıza çıkıyor. Regl döneminde kasık ağrılarının daha şiddetli ve sık hissedildiyor. Op. Dr. Burhan Özel, kasık ağrısıyla ilgili merak edilenleri anlatıyor:

BEL FITIĞINA NEDEN OLUR

Kronik hale gelen kasık ağrıları sosyal yaşamı olumsuz etkileyerek depresyon, anksiyete bozukluğuna kadar yol açabilmektedir. Kasık ağrısına neden olabilecek bazı sağlık sorunları şu şekilde sıralanabilir: Endometrial polip, aşırı aktif mesane, idrar yolu taşı ve kum, kabızlık, dış gebelik, düşük, bel fıtığı, düşük yapmak ve stres.

CERRAHİ MÜDAHALE

Kasık ağrısı, hafife alınmayacak ve nedeni sorgulanması gereken bir tablodur. Bu nedenle vakit kaybedilmeden doktora danışılmalıdır. Öncelikle detaylı hasta öyküsü alınmakta ve bazı tetkikler yapılmaktadır.



ENFEKSIYONA SOĞAN

KURU soğan, hem yemeklerde hem de doğal tedavi yöntemlerinde kullanılır. Sivilce ve yara izlerinin azalmasına neden olur. Diyabeti dengeler. Enfeksiyon oluşumunu engeller. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü düzenler.



BASURA YER ELMASI

YER elması, kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar. İdrar söktürür. Potasyum açısından zengin olduğundan kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Basur ve kabızlığı giderir.