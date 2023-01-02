Karar vermede zorluk, depresif ruh hali ve kaygı Alzheimer habercisi olabilir





YAYGINLAŞIYOR

Alzheimer, beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması sonucu başta bellek olmak üzere tüm entelektüel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteriyor. Unutkanlık, Alzheimer'ın toplumda en çok bilinen belirtisi olarak ilk sırada yer alıyor. Ancak unutkanlığın her zaman Alzheimer'e işaret etmediğini de bilmek gerekiyor. Dr. Gökçen Hatipoğlu "Vitamin eksikliği, tiroit fonksiyon bozukluğu, depresyon, kişide adeta bir Alzheimer gelişmişçesine unutkanlığa sebebiyet verebilir" bilgisini veriyor. Toplumda demans ve Alzheimer'ın aynı hastalık olduğuna dair yanlış bir inanış bulunuyor. Ancak Dr. Hatipoğlu, bunların iki ayrı hastalık olduğuna dikkat çekiyor.