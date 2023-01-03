Dikkat giderek yayılıyor! Domuz gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı, karantina var mı? Domuz gribine ne iyi gelir, tedavisi nasıl?

DOMUZ GRİBİ KAÇ GÜNDE GEÇER?

Kişiler, enfekte olduğu andan ve domuz gribe maruz kaldığı semptomların başladığı zamana kadar geçen sürede yaklaşık olarak 2 gündür. Ama yaklaşık olarak 1 ila 4 gün arasında değişiklik gösterir. Hasta olduğunuzu bilmeden önce başka birine gribi bulaştırabilirsiniz.

Domuz gribi, hastalığı başladıktan sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcı hali ile bilinir. Aksi takdirde sağlıklı bazı yetişkinler, belirtiler gelişmeden 1 gün önce ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına hastalığı bulaştırabilir. Özellikle de bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve küçük çocuklar, başkalarına daha uzun bir süre sonra bulaştırabilir.