Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 03.01.2023 13:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2023 13:48
    ABONE OL

    Dikkat giderek yayılıyor! Domuz gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı, karantina var mı? Domuz gribine ne iyi gelir, tedavisi nasıl?

    Halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza hafif ya da şiddetli bir hastalığa neden olabiliyor ve hatta bazen de ölüme de yol açabiliyor. Bu nedenle de hafife alınmayacak bir salgın olan domuz gribinin belirtilerinin takip edilmesi tedavi için oldukça önemlidir.

    takvim.com.tr
    Domuz gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı?

    Domuz gribi belirtileri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda özellikle de çocuklarda çok yaygın bir şekilde görülen domuz gribi ya da bilimsel ismi ile influenza yeniden gündeme geldi. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, domuz gribi belirtileri neler? Domuz gribi bulaşıcı mı? İşte detaylar...

    DOMUZ GRİBİ NEDİR?

    A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, sıklıkla kış aylarında görülen ve mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Domuz gribi şeklinde adlandırılmasının nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir.

    DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Ateş ya da titreme hissi,

    Boğaz ağrısı,

    Öksürük,

    Kas ya da vücut ağrıları,

    Boğaz ağrısı,

    Burun akıntısı ya da tıkalı burun,

    Halsizlik,

    Baş ağrısı,

    Bazı kişilerde ishal ve kusma meydana gelir. Ama bu çocuklarda yetişkinlere göre çok daha yaygındır. Domuz gribi herkeste yüksek ateşe neden olmaz.

        DOMUZ GRİBİ KAÇ GÜNDE GEÇER?

        Kişiler, enfekte olduğu andan ve domuz gribe maruz kaldığı semptomların başladığı zamana kadar geçen sürede yaklaşık olarak 2 gündür. Ama yaklaşık olarak 1 ila 4 gün arasında değişiklik gösterir. Hasta olduğunuzu bilmeden önce başka birine gribi bulaştırabilirsiniz.

        Domuz gribi, hastalığı başladıktan sonraki ilk 3-4 gün içinde en bulaşıcı hali ile bilinir. Aksi takdirde sağlıklı bazı yetişkinler, belirtiler gelişmeden 1 gün önce ve hastalandıktan 5 ila 7 gün sonrasına kadar başkalarına hastalığı bulaştırabilir. Özellikle de bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ve küçük çocuklar, başkalarına daha uzun bir süre sonra bulaştırabilir.

        DOMUZ GRİBİ TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

        Doktorlar domuz gribi teşhisi koymak için aynı normal grip teşhisinde olduğu gibi önce bir fiziksel muayene gerçekleştirir ve grip semptomlarını ve belirtilerini ararlar. Bu süreçte ise, grip virüslerini tespit eden bir laboratuvar testinin yapılması oldukça gerekli olabilir.

        Grip teşhisi sürecinde kullanılan birkaç farklı test bulunur. Ama grip olan herkesin test edilmesi gerekmez. Pek çok hastada kişilerin grip olduğunu bilmek, semptomlar için uygulanacak olan tedavi planında herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Ama doktorlar, gripten kaynaklanan daha ağır komplikasyonlar geliştirme riski olan ya da bu komplikasyonları geliştirme riski bulunan başka kişilerle yaşayan kişiler için de test uygulayabilir.

        DOMUZ GRİBİNE NE İYİ GELİR?

        A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminleri içeren havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz, yeşil biber, taze patates, soğan ve sarmısak gibi sebzeleri bolca tüketin.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hasta ve yaşlı hükümlüler için yeni genelge
        Haberler Sağlık Dikkat giderek yayılıyor! Domuz gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı, karantina var mı? Domuz gribine ne iyi gelir, tedavisi nasıl?
            SON DAKİKA