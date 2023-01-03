Dikkat giderek yayılıyor! Domuz gribi belirtileri neler, bulaşıcı mı, karantina var mı? Domuz gribine ne iyi gelir, tedavisi nasıl?

Domuz gribi belirtileri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda özellikle de çocuklarda çok yaygın bir şekilde görülen domuz gribi ya da bilimsel ismi ile influenza yeniden gündeme geldi. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, domuz gribi belirtileri neler? Domuz gribi bulaşıcı mı? İşte detaylar...
DOMUZ GRİBİ NEDİR?
A tipi influenza virüsü olarak da bilinen H1N1 virüsünün sebep olduğu bir grip türü olan domuz gribi, sıklıkla kış aylarında görülen ve mevsimsel grip hastalığı ile aynı belirtilerle kendini gösteren bir hastalıktır. Domuz gribi şeklinde adlandırılmasının nedeni virüsün domuzlarda görülen grip hastalığına neden olan virüsler ile büyük benzerlik göstermesidir.
DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Ateş ya da titreme hissi,
Boğaz ağrısı,
Öksürük,
Kas ya da vücut ağrıları,
Boğaz ağrısı,
Burun akıntısı ya da tıkalı burun,
Halsizlik,
Baş ağrısı,
Bazı kişilerde ishal ve kusma meydana gelir. Ama bu çocuklarda yetişkinlere göre çok daha yaygındır. Domuz gribi herkeste yüksek ateşe neden olmaz.