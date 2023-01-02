Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

DİNMEK BİLMEYEN BİR MERAKA SAHİP OLURLAR

Albert Einstein'ın, "Benim özel bir yeteneğim yok sadece tutkulu bir meraklıyım." dediği söylenir. 2016 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, çocukluktaki zekâ ile yetişkinlikteki deneyime açık olma arasında ilişki olduğu görülmüştür.