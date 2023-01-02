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Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! 'Bunu ben de yapıyorum' diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

Bazı insanlar diğerlerine göre çok daha yüksek bir zekaya sahiptir. Zeka üzerine yapılan araştırmalar, IQ seviyesinin anne tarafından geldiğini gösteriyor. Çoğunuz anlamasa da etrafımızda birçok dahi yaşıyor. Size sıradan gelen bu özellikler meğerse kişinin zeka seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyormuş. İşte dahi insanların ortak özellikleri...

takvim.com.tr
02.01.2023 16:39 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:44
Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

Yüksek zekaya sahip insanlar, diğerlerine göre farklı bakış açılarına sahip oluyor. İşte dahilerin ortak özellikleri...

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Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

GECE KUŞU OLURLAR

Bir araştırmaya göre, ne kadar zekiyseniz gece uyanık kalmaya o kadar meyilli oluyorsunuz.

Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

ENERJİLERİ YÜKSEKTİR VE BUNU İYİ KULLANIRLAR

Özelliklerinden bir tanesi çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp, tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır.

Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

HER ORTAMA KOLAYCA UYUMLANABİLİRLER

Zeki insanların uyumlanma kapasiteleri yüksektir. Karşılaştıkları kısıtlamalar veya zorluklar ne olursa olsun zeki insanlar olaylara uyum sağlayabilir.

Uzmanlar açıkladı! Kimse bilmiyordu! ’Bunu ben de yapıyorum’ diyenlere müjde! Meğer zeka belirtisiymiş...

DİNMEK BİLMEYEN BİR MERAKA SAHİP OLURLAR

Albert Einstein'ın, "Benim özel bir yeteneğim yok sadece tutkulu bir meraklıyım." dediği söylenir. 2016 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, çocukluktaki zekâ ile yetişkinlikteki deneyime açık olma arasında ilişki olduğu görülmüştür.

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