Karaciğeri korumak için alınması gereken 10 tedbir

ROMATİZMAYA ÇARE LAVANTA

Bitki çayları, içerdiği doğal vitamin ve mineraller ile vücuda güç veriyor. Doktor kontrolünde tüketilmesi önerilen bu çayların faydaları şöyle sıralanıyor:

EKİNEZYA ÇAYI: Bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığından korur.

REZENE ÇAYI: Gaz ve şişkinliği önler.

LAVANTA ÇAYI: Sakinleştirir. Mide ve romatizma ağrılarını hafifletir.

ISIRGAN OTU ÇAYI: İdrar yolundaki toksinleri temizler. İçerdiği demir ile kansızlığı bitirir.

EBEGÜMECI ÇAYI: Tansiyonu düşürür. Solunum yollarını açar.

KEKIK ÇAYI: Antioksidan deposudur. Mide ve boğaz ağrısına iyi gelir. Ayrıca vücut ağrılarını da dindirir.

NANE ÇAYI: Sindirimi kolaylaştırır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

BİBERİYE ÇAYI: Zihinsel performansı artırır. Göz sağlığını iyileştirir.



KUŞ ÜZÜMÜ UNUTTURMAZ

Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz taneleriyle kuş üzümü yemeklere lezzet katıyor. İçerdiği A, B ve C vitaminiyle de hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeren kuş üzümü sindirimi hızlandırıyor. Karaciğeri koruyor. Kalp damar hastalıklarını tedavi ediyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Saç, tırnak ve cilt güzelliğine fayda sağlıyor. Tansiyonu dengeliyor. Mideyi ülser hastalığından koruyor. Hafızayı güçlendirerek Alzheimer riskini azaltıyor.



DİYABET RİSKİ GÖBEKTE BÜYÜR

Diyabet, çağın vebası olarak adlandırılıyor. Korunmanın tek yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. Dyt. Sena Pekşen, dünyada her 6 saniyede bir kişiye diyabet tanısı konduğunu belirtiyor. Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda kalp krizi, inme, körlük, böbrek yetmezliğine yol açtığını söylüyor. "Tam tahıllar, posa içeriği ile mideyi yavaş terk eder ve kan şekerinin yükselmesini önler. Akdeniz diyeti, sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller, zeytinyağı ve balık tüketimi de önerilir. Yaşam tarzı değişikliği diyabet riskini yüzde 60 oranında azaltır" bilgisini veriyor.



GÜZELLİĞİN 'ALTI'N ANAHTARI

Yıllara meydan okuyan güzel ve genç bir cilde sahip olmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu, güzelliğinizi artıracak 6 mucize besini sıralıyor:

1 YUMURTA: B12, B, A ve D vitaminleri bakımından zengindir. Kolajen oluşumuna yardımcı olur. Hücreleri yeniler.

2 KABAK ÇEKİRDEĞİ: Cilt hücrelerini yeniler. Kolajen seviyesini düzenler.

3 HAVUÇ: Hem gözü hem de cildi besler. Cilt lekelerini önler.

4 FINDIK: İçerdiği antioksidanlar sayesinde cildi serbest radikallerden arındırır. Cildi nemlendirir ve yumuşatır.

5 KIRMIZI BİBER: Güçlü bir antioksidandır. Yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltmaya yardımcı olur.

6 SU: Cildin nemini korur. Cildin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Ayrıca kan dolaşımı düzenleyerek cildi besler.



ÖMÜRSÜN ŞALGAM

Şalgamın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştır. Göğsü yumuşatır. Akciğer ve bronşları temizler. Boğaz ağrısını keser.



KANSERE NOHUT

Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kanserle savaşır. Kalp ve hastalıklarıyla mücadele eder.



SARIMSAKTA AŞK VAR

Doğal antibiyotik sarımsak, vücut direncini artırır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur. Yorgunluğu azaltır. Cinsel gücü ve isteği artırır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN