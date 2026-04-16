Bilim insanları HOXD13 adlı proteinin hem tümör büyümesini artırdığını hem de bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşmasını engellediğini belirledi. Bu proteinin baskılanması, tümörlerin küçülmesini ve bağışıklık yanıtının güçlenmesini sağlıyor.

Araştırmaya göre HOXD13 genlerin nasıl çalıştığını düzenleyen bir transkripsiyon faktörü olarak görev yapıyor. Bu protein tümörlerin hayatta kalması için gerekli olan kan damarlarının oluşumunu (anjiyogenez) tetikliyor. Özellikle VEGF ve benzeri biyolojik yolları aktive ederek tümörlere daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor.

Bağışıklık sistemini nasıl devre dışı bırakıyor?

ScienceDaily'de yer alan habere göre HOXD13 yalnızca tümör büyümesini desteklemekle kalmıyor aynı zamanda bağışıklık sistemini de baskılıyor. Normalde kanser hücrelerini yok etmekle görevli olan sitotoksik T hücreleri, yüksek HOXD13 seviyelerinde hem sayıca azalıyor hem de tümör dokusuna ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum kanserin vücut tarafından fark edilmeden ilerlemesine olanak tanıyor.

Tümör çevresinde koruyucu kalkan

Araştırmacılar HOXD13'ün tümör çevresini adeta bir "bağışıklık bariyeri" haline getirdiğini de belirledi. CD73 adlı molekülü artırarak adenozin üretimini yükseltiyor. Adenozin ise T hücrelerini yavaşlatarak onların tümöre girişini engelliyor. Ancak HOXD13 etkisiz hale getirildiğinde bu bariyer zayıflıyor ve bağışıklık hücreleri tümöre yeniden ulaşabiliyor.