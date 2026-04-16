Bilim insanları HOXD13 adlı proteinin hem tümör büyümesini artırdığını hem de bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşmasını engellediğini belirledi. Bu proteinin baskılanması, tümörlerin küçülmesini ve bağışıklık yanıtının güçlenmesini sağlıyor.
HOXD13: Tümörün "gizli kontrol düğmesi"
Araştırmaya göre HOXD13 genlerin nasıl çalıştığını düzenleyen bir transkripsiyon faktörü olarak görev yapıyor. Bu protein tümörlerin hayatta kalması için gerekli olan kan damarlarının oluşumunu (anjiyogenez) tetikliyor. Özellikle VEGF ve benzeri biyolojik yolları aktive ederek tümörlere daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor.
Deneysel çalışmalarda HOXD13 aktivitesi azaltıldığında tümörlerin belirgin şekilde küçüldüğü gözlemlendi. Bu durum proteinin kanser gelişimindeki merkezi rolünü açıkça ortaya koyuyor.
Bağışıklık sistemini nasıl devre dışı bırakıyor?
ScienceDaily'de yer alan habere göre HOXD13 yalnızca tümör büyümesini desteklemekle kalmıyor aynı zamanda bağışıklık sistemini de baskılıyor. Normalde kanser hücrelerini yok etmekle görevli olan sitotoksik T hücreleri, yüksek HOXD13 seviyelerinde hem sayıca azalıyor hem de tümör dokusuna ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum kanserin vücut tarafından fark edilmeden ilerlemesine olanak tanıyor.
Tümör çevresinde koruyucu kalkan
Araştırmacılar HOXD13'ün tümör çevresini adeta bir "bağışıklık bariyeri" haline getirdiğini de belirledi. CD73 adlı molekülü artırarak adenozin üretimini yükseltiyor. Adenozin ise T hücrelerini yavaşlatarak onların tümöre girişini engelliyor. Ancak HOXD13 etkisiz hale getirildiğinde bu bariyer zayıflıyor ve bağışıklık hücreleri tümöre yeniden ulaşabiliyor.
Yeni tedavi yaklaşımları yolda
Çalışma iki farklı mekanizmanın aynı anda hedeflenebileceğini gösteriyor:
Bu iki yaklaşımın birlikte kullanılması özellikle HOXD13 seviyesi yüksek hastalarda daha etkili sonuçlar verebilir. Ayrıca bu stratejilerin Glioblastom ve bazı sarkom türleri gibi diğer kanserlerde de işe yarayıp yaramayacağı araştırılıyor.
Farklı ülkelerden yüzlerce hasta örneği incelendi
Çalışma kapsamında farklı ülkelerden yüzlerce hasta örneği incelendi ve HOXD13'ün kanser gelişiminde kilit rol oynadığı doğrulandı. Hem laboratuvar deneyleri hem de hücre çalışmaları bu proteinin çift yönlü etkisini destekledi. Bu bulgular, kanser tedavisinde tek yönlü yaklaşımlar yerine çoklu mekanizmaları hedefleyen stratejilerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. HOXD13 gibi "anahtar" moleküllerin anlaşılması gelecekte daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavilerin önünü açabilir.
Haberde NYU Langone Health, NYU Grossman School of Medicine, Cancer Discovery verileri kaynak alınmıştır.