Cilt kanserinin görünmez kalkanı kırılıyor: Kritik protein açığa çıktı

Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri Malign melanom. Bu tür üzerine yapılan yeni bir araştırma tümörlerin büyümesini hızlandıran ve bağışıklık sisteminden saklanmalarını sağlayan kritik bir mekanizmayı ortaya koydu. Bulgular gelecekte daha etkili ve hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine kapı aralayabilir.

Cilt kanserinin görünmez kalkanı kırılıyor: Kritik protein açığa çıktı
  • Bilim insanları HOXD13 adlı proteinin hem tümör büyümesini artırdığını hem de bağışıklık hücrelerinin kanserle savaşmasını engellediğini belirledi.
  • HOXD13 proteini VEGF gibi yolları aktive ederek tümörlere kan damarı oluşumunu tetikliyor ve deneysel çalışmalarda bu protein baskılandığında tümörlerin küçüldüğü gözlemlendi.
  • HOXD13 yüksek seviyelerde sitotoksik T hücrelerinin sayısını azaltıyor ve tümör dokusuna ulaşmasını zorlaştırıyor.
  • Protein CD73 molekülünü artırarak adenozin üretimini yükseltiyor ve bu da T hücrelerinin tümöre girişini engelleyen bir bariyer oluşturuyor.
  • Araştırmacılar anjiyogenezi durduran tedavilerle bağışıklık baskılayıcı adenozin yollarını engelleyen ilaçların birlikte kullanılmasının HOXD13 seviyesi yüksek hastalarda etkili olabileceğini belirtiyor.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

HOXD13: Tümörün "gizli kontrol düğmesi"

Araştırmaya göre HOXD13 genlerin nasıl çalıştığını düzenleyen bir transkripsiyon faktörü olarak görev yapıyor. Bu protein tümörlerin hayatta kalması için gerekli olan kan damarlarının oluşumunu (anjiyogenez) tetikliyor. Özellikle VEGF ve benzeri biyolojik yolları aktive ederek tümörlere daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlıyor.

Deneysel çalışmalarda HOXD13 aktivitesi azaltıldığında tümörlerin belirgin şekilde küçüldüğü gözlemlendi. Bu durum proteinin kanser gelişimindeki merkezi rolünü açıkça ortaya koyuyor.

Bağışıklık sistemini nasıl devre dışı bırakıyor?

ScienceDaily'de yer alan habere göre HOXD13 yalnızca tümör büyümesini desteklemekle kalmıyor aynı zamanda bağışıklık sistemini de baskılıyor. Normalde kanser hücrelerini yok etmekle görevli olan sitotoksik T hücreleri, yüksek HOXD13 seviyelerinde hem sayıca azalıyor hem de tümör dokusuna ulaşmakta zorlanıyor. Bu durum kanserin vücut tarafından fark edilmeden ilerlemesine olanak tanıyor.

Tümör çevresinde koruyucu kalkan

Araştırmacılar HOXD13'ün tümör çevresini adeta bir "bağışıklık bariyeri" haline getirdiğini de belirledi. CD73 adlı molekülü artırarak adenozin üretimini yükseltiyor. Adenozin ise T hücrelerini yavaşlatarak onların tümöre girişini engelliyor. Ancak HOXD13 etkisiz hale getirildiğinde bu bariyer zayıflıyor ve bağışıklık hücreleri tümöre yeniden ulaşabiliyor.

Yeni tedavi yaklaşımları yolda

Çalışma iki farklı mekanizmanın aynı anda hedeflenebileceğini gösteriyor:

  • Anjiyogenezi durduran tedaviler
  • Bağışıklık baskılayıcı adenozin yollarını engelleyen ilaçlar

Bu iki yaklaşımın birlikte kullanılması özellikle HOXD13 seviyesi yüksek hastalarda daha etkili sonuçlar verebilir. Ayrıca bu stratejilerin Glioblastom ve bazı sarkom türleri gibi diğer kanserlerde de işe yarayıp yaramayacağı araştırılıyor.

Farklı ülkelerden yüzlerce hasta örneği incelendi

Çalışma kapsamında farklı ülkelerden yüzlerce hasta örneği incelendi ve HOXD13'ün kanser gelişiminde kilit rol oynadığı doğrulandı. Hem laboratuvar deneyleri hem de hücre çalışmaları bu proteinin çift yönlü etkisini destekledi. Bu bulgular, kanser tedavisinde tek yönlü yaklaşımlar yerine çoklu mekanizmaları hedefleyen stratejilerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. HOXD13 gibi "anahtar" moleküllerin anlaşılması gelecekte daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavilerin önünü açabilir.

Haberde NYU Langone Health, NYU Grossman School of Medicine, Cancer Discovery verileri kaynak alınmıştır.

Cildiniz parlarken organlarınız çürüyor: Tarihin en tehlikeli güzellik rutinleri
Kulak çınlaması neden olur? Uzmanlara göre serotonin seviyesi etkili olabilir
Kulak çınlamasının nedeni ortaya çıktı

