Kafein, bozulan sinaptik bağlantıları yeniden güçlendirebiliyor.

UYKUSUZLUK BEYİNDE NE YAPIYOR?

Elde edilen bulgular, uykusuzluğun CA2 bölgesindeki sinaptik iletişimi zayıflattığını gösterdi. Bu durum nöronlar arasındaki bağlantıların güçlenmesini engelleyerek sosyal hafızada belirgin bir düşüşe yol açtı.

Başka bir ifadeyle uykusuzluk hem davranışsal hem de nörolojik düzeyde spesifik bir devreyi hedef alarak hafıza performansını bozuyor.

KAFEİN ETKİSİ: BEKLENENDEN DAHA HEDEFLİ

Araştırmada en dikkat çekici sonuçlardan biri, kafeinin bu bozulmayı tersine çevirmesi oldu. Uykusuzluk öncesinde kafein verilen deneklerde, sinaptik iletişim yeniden güçlendi ve plastisite normal seviyelere döndü.

Aynı zamanda sosyal hafıza performansında da belirgin bir iyileşme gözlendi.

Önemli bir detay ise kafeinin genel bir uyarıcı etkiden ziyade, doğrudan etkilenen sinir yolaklarını hedef alması. Uykusuzluk yaşamayan kontrol grubunda ise aşırı uyarılma gibi bir etki görülmedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırmanın ilk yazarı Dr. Lik-Wei Wong, uykusuzluğun etkilerine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uykusuzluk sadece yorgunluk yaratmaz. Beyindeki önemli hafıza devrelerini seçici olarak bozar. Kafeinin bu bozulmayı hem moleküler hem davranışsal düzeyde tersine çevirebildiğini gördük."

Çalışmayı yöneten Doç. Dr. Sreedharan Sajikumar ise CA2 bölgesinin önemine dikkat çekti:

"Bu bulgular, CA2 bölgesinin uyku ile sosyal hafıza arasındaki kritik bağlantı noktası olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bilişsel gerilemenin biyolojik mekanizmalarını anlamamıza katkı sağlıyor."