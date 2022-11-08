Kanserin bile ilk belirtisi olabilir! Bu belirtilere dikkat... | Sağlık tavsiyeleri

Demir eksikliği, halk arasında kansızlık olarak biliniyor. Daha çok hızlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve çabuk yorulma gibi şikayetlere yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, bu hastalığın özellikle gebelerde, bebek ve çocuklarda ve menopoz döneminde risk oluşturduğunu söylüyor.



VÜCUT DENGESİNİ BOZAR

Demir eksikliği, kana kırmızı rengini veren, dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin kandaki miktarının azalması sonucu ortaya çıkıyor. Kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine göre değişiklikler gösteriyor. Hastalarda denge kaybı yüzde solukluk, ağız içinde yara, unutkanlık, toprak yeme isteği gibi belirtiler görülebiliyor. Bu şikayetler halinde doktora başvurmak gerekiyor.



ISPANAK, CİĞER İLAÇ GİBİ

Anemi tedavisinde ilaçlar kadar beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Uzm. Dr. Gürol, şunları öneriyor: Hayvansal besinlerin demir içeriği yüksektir. Özellikle kırmızı et ve ciğer demir açısından zengindir. Ispanak, nohut, kuru fasulye, pekmez, kuru üzüm, kuru erik tüketilebilir. KANSER



RİSKİ VAR

Demir eksikliğinin tedavisinden önce sebebinin belirlenmesi gerekir. Erkekler ve menopoz sonrası tüm kadınlar mide ve bağırsak sistemine ait nedenler açısından mutlaka incelenmelidir. Mide ve bağırsak sistemi endoskopi denilen metotla görüntülenerek anemiye yol açabilecek durumlar tespit edilir. Anemi tespit edildiğinde eşlik eden kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, kanama gibi bazı durumlar olayın ciddi bir nedene bağlı olabileceğini düşündürmektedir.



ÇAYI KAHVEYİ AZALTIN

Demir eksikliğinin tedavisi genellikle oral tabletler kullanılıd. Çay, kahve, süt ve süt ürünlerinin emilimini azaltması nedeniyle ilaçlarla aynı anda tüketilmemesi gerekir. Tedavi yaklaşık 3 ay kadar devam eder.



HAFIZANIN RENGİ MOR

Vitamin deposu meyvelerden yaban mersini, vücuda güç veriyor. İçerdiği antioksidan etkisiyle hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Damarların tıkanmasını önler. Kötü kolesterolü düşürür.

Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.

Antioksidan özelliği ile bağışıklığı destekler.

Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'dan korur.

Göz hastalıklarını önler.

Sindirimi düzenler. Kabızlık sorununu bitirir.



REFLÜYE ÇARE MUZ

Sindirimi destekleyen muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Enerji verir. Siyah noktaları temizler. Reflüyle savaşır



SİNDİRİME BULGUR

Kan şekerini dengeleyen bulgur, kalp hastalıklarına karşı korur. Sindirimi hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.



KALP İÇİN SOĞAN

C vitamini deposu yeşil soğan, kalp sağlığını korur. Vücuttaki toksinleri temizler. Mide sağlığını korur. Kan şekerini düşürür. Diyabeti önler.

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