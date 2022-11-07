O hastalığa neden oluyor! Milyonlara yayılacak... Cep telefonu olanlar bunu sakın yapmayın!

Teknoloji ile birlikte hayatımızda daha fazla yer tutmaya başlayan sosyal medya platformları yeni hastalıklar ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok farklı hastalık sadece cep telefonu kullandığımız için başımıza geliyor.Bu nedenleuzmanlar akıllı telefon ve bilgisayar kullanımına karşı uyarılarda bulundu.Dijital çağda doğan yeni hastalıklar ile ilgili en kapsamlı araştırmayı yapan iki isim ise Prof. Dr. Ersin Akpınar ve Uzman Doktor Halil Volkan Tekayak. İki ismin birlikte gerçekleştirdiği "Tıp Alanında Yeni Bir Dönem: Dijital Çağda Doğan Yeni Hastalıklar" başlıklı araştırmada dijital çağın hastalıkları 20 ana başlıkta toplandı ve dikkat çeken tespitlere yer verildi. İşte dijitalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan o hastalıklar...
NİNTENDİNİTİS
Literatüre 1990'da aşırı atari oyunu oynadığı için sağ baş parmağı zedelenen çocukla birlikte girdi. Tıpta 'oyun bağımlılığına bağlı' spor yaralanmaları alt başlığında yer alıyor. Araştırmaya göre Nintendinitisli hasta kuşağı büyüyünce WhatsAppitis ile yeniden ortaya çıkıyor.
WHATSAPPİTİS (KLAVYE HASTALIĞI)
Bilgisayarlarda fare ve klavye kullanımıyla, akıllı telefonlardaki mesajlaşma platformlarını kullananlarda sık görülen ve aynı hareketlerin sürekli tekrarlanması sonucu el ve kollardaki sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokuların zedelenmesiyle oluşan hastalık. Kan akışında bozulma ve ağrıya duyarlılıkla ilgili problemlerle ortaya çıkıyor. Günümüzde dünya genelinde en sık kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp ile anılan hastalık, ilerlemesi halinde çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu hastalık günde en az 1 saat cep telefonu veya tablet cihazlar ile mesajlaşanlarda görülüyor.