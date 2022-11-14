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    • Sağlık
    • 14.11.2022 10:40
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    • 14.11.2022 10:40
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    Bilim insanları açıkladı beyni günbegün yiyip bitiyor! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün tüketiyor meğer...

    Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

    Bilim insanları açıkladı beyni günbegün yiyip bitiyor!

    Bilim insanları açıkladı beyni günbegün yiyip bitiyor! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün tüketiyor meğer... Son yılların en önemli tartışma konularından biri olan metallerin vücudumuz ve özellikle beynimiz üzerindeki olumsuz etkilerine inanamayacaksınız. Vücut sağlığımız için demir, bakır ve çinkoya ihtiyaç duyarız. Kalbimiz bu metaller sayesinde düzenli çalışır, diş ve kemik yapımız, kas fonksiyonlarımız, üreme ve dolaşım sistemimiz, hücre gelişimimiz de demir, bakır, çinko gibi mikro besin öğeleriyle sağlıklı çalışır.

    Bu metalleri fazla almak ise vücutta toksik etki yaratır ve beynimizi olumsuz etkiler. Önemli olan, doğru metali doğru şekilde ve yeterli miktarda alabilmektir.

    Demir
    Yetişkinlerin günlük demir ihtiyacı 9 mg'dır. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patlıcanda yüksek miktarda demir bulunur. Vücutta kırmızı kan hücrelerine rengini veren, oksijen taşınmasını sağlayan ve gerçekte bir protein türü olan hemoglobin içinde yer alır. Hemoglobin düzeyi ile bilişsel işlev arasındaki ilişki ise önemli. Ayrıca vücut, alınan fazla demiri atamadığı için dokularda ve organlarda birikmeye başlıyor. Ortaya çıkan da yorgunluk, güçsüzlük, ağrı ile kendini gösteren kalp hastalığı, diyabet, karaciğer hasarı hatta arterit olabiliyor.

    Bakır
    Yetişkinler günde 900 mcg (mikrogram) bakıra ihtiyaç duyar. Sakatatlar, etler, balık, susam, fıstık, kuru baklagiller, kakao, yumurta ve yeşil sebzelerde yüksek miktarda; tahıllar ve diğer sebzelerde orta miktarda; süt ve taze meyvelerde ise çok az miktarda bakır bulunur. Fazla alınan bakır da vücut içinde oksitlenerek serbest radikallerin, yani yıkıcı oksijen moleküllerinin üretimini başlatabiliyor. Bu da beyin hücrelerine zarar verip yaşlanmayı hızlandırıyor.

    Çinko
    Yetişkinlerin günlük çinko ihtiyacı 3 mg... Sakatatlar, etler, balık, buğday ruşeymi, kabak çekirdeği, badem, ceviz içi ve peynirde yüksek miktarda çinko bulunuyor. Beyin hücreleri birbiriyle iletişim kurmak için çinkoyu kullanıyorlar ancak fazla alınan çinko hem toksik hale geliyor hem de beyinde plak oluşumuna zemin hazırlıyor.

    Sakatatlar
    Dalak, ciğer gibi organ etleri ve kabuklu deniz ürünleri (ıstakoz, yengeç vb.) çok fazla miktarda metal içerir. Bu da vücudun ihtiyacı olandan çok daha fazla demir gibi metallerin vücuda alınmasına, sonrasında da toksik etkilere sebep olur.

        İŞTE BEYNİ YİYİP BİTİREN O LİSTE

        Mikrodalga patlamış mısırı

        Zararlı içerik: Trans yağlar

        Trans yağ kanımızda bulunan "HDL" adı verilen iyi kolesterolü düşürürken, "LDL" adı verilen kötü kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi riskini artırır.

        Tavuk nugget

        Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

        Gıda boyasının özellikle çocuklarda öğrenme yetilerine olumsuz etkisi olduğu ve hafızayı etkilediği ortaya koyulmuştur. Aşırı kullanılan gıda boyalarının DNA'nın yapısını bozduğu, dolayısıyla genetik bozulmalara yol açtığı ortaya çıkmıştır.

        İşlenmiş et

        Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

        Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışma sonucunda, 105 mg (litre başına) nitrat içeren sudan içen bireylerin 8 mg nitrat içeren sudan içenlere nazaran, görsel ve işitsel uyaranlara yanıt olarak ortaya çıkan şartlı motor reflekslerinde yavaşlama gözlemlenmiştir.

        Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

        Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

        Trans yağ asidi içeren gıdalar da kolesterolü yükseltir. Bu yağ çeşidi özellikle hidrojene nebati yağlarda bunur. Bilindiği gibi sıvı bitkisel yağlar hidrojenizasyon işleminden geçirilerek katı yağ haline getirilir. Trans yağ asitleri bu işlem sırasında oluşur ve ayçiçek yağı gibi başta zararsız bir bitkisel yağı zararlı bir hale getirir. Beslenme uzmanları; trans yağların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini, aynı zamanda kansere yol açma riski taşıdıklarını belirtiyor.

        Beyaz un

        Zararlı içerik: Klor dioksit

        Beyaz ekmek, vücut Ph'ını düşüren yani vücudu asidik hale getiren bir besin. Bilindiği gibi vücut Ph'ı bir miktar alkali karakterdedir. Bu değer ( Yaklaşık 8 değeri ) ne kadar düşerse vücutta bir takım anormallikler ortaya çıkmakta, kilo alımı kolaylaşmakta, vücut daha hızlı yağlanmaktadır.

        Cips

        Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

        Monosodyum glutamat gıdalarda genellikle lezzet artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu madde vücuda alındığında tükürük bezleri salgısını etkileyerek tükürük salgısını artırır. Böylece gıdanın lezzet özellikleri artar, tüketende daha hızlı ve daha sık yeme isteği uyanır. MSG bir bakıma nörotoksindir. Yani sinir hücrelerine zarar vermektedir. Bu yüzden merkezi sinir sistemini tahribata uğratarak alzheimer, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara neden olabilmektedir.

        Tatlandırıcı

        Zararlı içerik: Sukraloz

        Yapılan araştırmalarda hormonal sistem dengesini bozduğu söylenmektedir.Yağ yakıcı hormon olan leptin sistemini bozmaktadır. İleride meydana gelecek olan kilo sorunlarının sebebi olarak gösterilebilir. Çünkü vücudun tanıdığı bir şeker çeşidi değildir.

        Beyaz şeker

        Günümüzün önemli hastalıklarından biri olan obezitenin temel nedeni, aşırı şeker tüketmek. Yapılan çalışmalar açıkça gösteriyor ki fazla miktarlarda ve devamlı olarak şeker tüketildiğinde karaciğer şekerin bileşeni olan fruktozu yağ olarak depoluyor. Bunun sonucunda da özellikle bel çevresinde yağlanma hızla artıyor.

            Şekerlemeler

            Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

            Sentetik gıda renkleri, yiyeceklerin görsel açıdan çekici ve daha fazla iştah açıcı görünmesi için katkı maddesi olarak yaygınca kullanılır. Yaygın olarak kullanılan yiyecek renklerinin bazıları Yeşil, Kırmızı, Turuncu vb. olanlardır. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), sentetik gıda renklerinin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir.

            Kahve kreması

            Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

            Beyaz un, sofra tuzu, şeker, sakız, diş macunu, sabun, deterjanlar, kimyasal ilaçlar, vitamin hapları, şekerleme, karbonat, kabartma tozu gibi ürünlerde titanyum dioksit kullanılmaktadır. Işığı yansıtıcılık, beyazlık ve kapatıcılık gibi özelliklere sahip olmasından boya sanayinde ve beyazlaştırıcı, kalınlaştırıcı, güneş ışığını kesme özelliğine sahip kozmetiklerde kullanılmaktadırlar.

            Sosisli sandviç

            Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

            Çocuklarda obezite, erkek ergenlik, göz bozukluğu ve psikolojik bozukluklara yol açan sosis için kadınlarda rahim ve meme kanseri riskini 3 katına çıkardığını bilimsel veriler ışığında görebilmek mümkündür. Tüm bu sebeplere bağlı olarak sosis ve benzeri gıdalardan uzak durmanın ömrünüzün daha uzun ve sağlıklı olması bakımından öneme sahip olduğunun altını çizelim.

            Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

            Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

            Dondurulmuş balık tüketirken lezzet açısından çok bir fark olmamakla birlikte balığın çözülüp tekrar dondurulmasını önlemek en temel nokta. Dondurulmuş balığı çözdükten sonra tekrar dondurmak veya uzun süre bekletmek içerisinde zararlı bakteriler üremesine neden oluyor. Bu sebeple dondurulmuş balık tüketirken bu noktaya dikkat etmek önemli.

            Margarin

            Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

            Şekerli kahvaltılık gevrek

            Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

            Hazır Turşu

            Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

            Hindi

            Zararlı içerik: Arsenik

            İşlenmiş somon

            Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

            Muffin

            Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

            Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

            Zararlı içerik: Polisorbat 60

            Sağlıksız şartlarda kurutulmuş meyve

            Zararlı içerik: Sülfit

            Pankek şurubu

            Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

            Endüstriyel şartlarda üretilmiş dondurma

            Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

                Salata sosu

                Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

                Granola bar

                Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT

                Konserve çorba

                Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

                Bulyon küpleri

                Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

                Dondurulmuş ara sıcak

                Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar
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