Akciğer kanseri, hücrelerin dengesiz bir şekilde çoğalması sonucu meydana gelen kötü huylu tümöral oluşumlara deniyor. Kanser hücreleri öncelikle bulunduğu yerde çoğalarak kitlesel bir yapı oluşturuyor. İleri evrelere gelindiği zaman ise çevre doku ve organlara yayılım gösteriyor. Görülme sıklığı gün geçtikçe artan kanser tedavisi için Ankara Üniversitesi'nde yapay zeka kullanılmasına yönelik proje başlatıldı. Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır, "Çalışmada sona gelinirken, önümüzdeki dönemde Türkiye'de kullanılacağını düşünüyoruz" diye konuşuyor.





GENÇLİĞİN FORMÜLÜ: PAPAYA

Tadı kavun ve balkabağına; görüntüsü armuta benzeyen papaya, son dönemlerde sıkça tercih ediliyor. C vitamini, mineral ve fitokimyasallar açısından zengin olan, sağlığımıza büyük katkılarda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, papaya tüketiminin faydalarını sıralıyor: Bağışıklık sistemini destekler. Vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Göz sağlığını olumlu yönde etkiler. Bağırsak hareketlerini düzenler. Ağrı kesici özelliği vardır. Kemik sağlığını korur. Deri, karaciğer ve kas hücrelerinin yenilenmesine katkıda bulunur. Kadınlarda adet sancılarına iyi gelir. Kilo vermeye yardımcıdır. Yaşlanmayı geciktirir.