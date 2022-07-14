Kamburluk ekranlarda saklı (Sağlık haberleri)

Pandemi dönemiyle birlikte birçok kişi, evde vakit geçirmeye başladı. Özellikle çocuk yaş grubunun evde ilk tercihi bilgisayar, tablet ve telefon gibi teknolojik aletler oldu. Doç. Dr. Murat Aşçı ise özellikle çocukların ekran başında uzun zaman geçirmesinin önemli sağlık problemleri oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Dikkat edilmediği ve önlem alınmadığı takdirde genç yaşta oluşabilecek omurga eğriliklerinin ileriki yaşlarda kalıcı sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Bu sürenin en aza indirilmesi için anne babalara görev düşüyor.

UYKUSUZLUĞA VİŞNE

Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenler. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğu bitirir. Kabızlık sorununu gidermeye yardımcıdır.

ENFEKSİYONA KIZILCIK

Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürebilir. Kalp hastalığı riskini azaltır.

BÖRÜLCE CİLDİ YENİLER

Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler. Kilo vermeye birebirdir.