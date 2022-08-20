Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Her yıl milyonlarca insan, bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener, hayat kurtaran bilgiler veriyor. Kalp krizinden koruyan 3 tedbiri açıklıyor.

SAĞLIKLI BESLENME: Kalp hastalıklarından ve kalp krizinden korunmak için önce doğru beslenmek gerekir. Sağlıklı ve düzgün beslenme, riski azaltır. Kalbin çalışmasını destekler. Sağlıklı bir kalp için katı yağlardan uzak durmak, zeytinyağını tercih etmek, bol sebze ve meyve tüketmek, kırmızı eti de sınırlamak gerekir.

SPOR: Genetik, yaş ve cinsiyet gibi faktörler, kalp krizi riskini etkiler. Düzenli spor ise bu tabloyu ortadan kaldırır. Sporla birlikte bedenin yaşlanması yavaşlır. Hareketli olmak, kalp krizi riskini de azaltır.

SAĞLIKLI YAŞAM: Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar, kalp krizine yol açar. Bu tür alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam direkt olarak kalbin çalışma hızını azaltır. Özellikle kadınların menopoz öncesinde sigarayı bırakması krizi riskini azalttır. Aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da kalbin normal çalışmasını sağlar.



YAZIN SÜPER BESİNLERİ

Yaz sebzeleri, tezgahları süslüyor. Diyetisyen Duygu Çiçek sağlık deposu 5 süper besini ve faydalarını sıralıyor.

ENGİNAR: Lifli içeriğiyle bağırsakları güçlendirir. Kolon kanseri riskini azaltır. Karaciğeri besler.

BAKLA: Liflidir. Bağışıklığı güçlendirir. Parkinson'a da iyi gelir.

BEZELYE: İçerdiği vitaminler sayesinde kansere karşı korur. Bağışıklığı destekler.

YEŞİLBİBER: İştah açar. Mide kaslarını kuvvetlendirir. Kalp hastalığına iyi gelir. Katarakt riskini azaltır.

KABAK: Kabızlık riskini azaltır. Kan şekerini destekler. Tok tutar.



KOLESTEROLE KARŞI BAMYA

Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Sindirim sorunlarını bitirir. Alzheimer'la mücadele eder. Kolesterolü dengeler.



KABIZLIĞA KUŞBURNU

Kuşburnu, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler.

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