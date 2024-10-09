HAMİLELİK BELİRTİLERİ neler? 3-10-15 günlük hamilelik belirtileri ve semptomları! Karın, baş, bel ağrısı olur mu?

HAMİLELİK DÖNEMLERİ

1. Trimester (İlk 12 Hafta): Hamileliğin ilk üç aylık dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, zigot yani döllenmiş yumurta fallop tüpünden geçerek rahim duvarına yerleşir ve burada plasentayı oluşturacak bir hücre kümesine dönüşür. Bu dönemde anne adayında genellikle sabah bulantıları, yorgunluk, göğüslerde hassasiyet ve sık idrara çıkma gibi belirtiler ortaya çıkar.

2. Trimester (13-28. Hafta): İkinci trimesterde bebek hızla büyür ve organları gelişmeye başlar. Anne adayının karın bölgesi belirginleşir ve bebek hareketleri hissedilmeye başlanır. Bu dönemde ciltteki değişiklikler, çatlaklar ve meme uçlarında koyulaşma gibi belirtiler de görülebilir.

3. Trimester (29. Hafta - Doğum): Hamileliğin son üç aylık döneminde bebeğin organları tam olarak gelişir ve doğuma hazırlık süreci başlar. Anne adayında nefes darlığı, uyuma güçlüğü ve el-ayak şişlikleri gibi belirtiler artabilir.