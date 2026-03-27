Bir besinin yapısının da önemli olduğu, örneğin bütün bademin öğütülmüş bademe göre vücut tarafından daha az emildiği tespit edildi.

Hızlı yemek yiyenlerin genellikle daha fazla kalori tükettiği, yavaş yemenin ise tokluk hormonlarının devreye girmesi için zaman tanıyarak aşırı yeme riskini azalttığı belirlendi.

Günlük kalorinin büyük kısmını sabah tüketen bireylerin daha kolay kilo verdiği, geç saatlerde yemek yemenin ise kan şekeri ve kolesterol üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlendi.

King's College London'dan Prof. Sarah Berry ve ekibinin araştırmaları kilo yönetiminde ne yendiği kadar ne zaman ve nasıl yenildiğinin de belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Zayıflamak için sadece kalorileri saymanın yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilim dünyası, 'ne yediğiniz kadar, ne zaman ve nasıl yediğinizin' de kilonuz üzerinde belirleyici olduğunu kanıtladı. King's College London'dan Prof. Sarah Berry ve ekibinin araştırmaları biyolojik saatimizden çiğneme hızımıza kadar pek çok gizli faktörün metabolizmamızı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor.

VÜCUDUMUZ YEDİĞİMİZ HER BESİNİ AYNI ŞEKİLDE İŞLEMEZ

Sağlıklı kilo yönetimi denince çoğumuzun aklına basit bir denklem geliyor, "alınan kaloriye karşılık harcanan kalori." Ancak modern araştırmalar bu yaklaşımın düşündüğümüz kadar basit olmadığını gösteriyor. Çünkü vücudumuz yediğimiz her besini aynı şekilde işlemez. Yemek saatlerimiz, yeme hızımız hatta lokmaları ne kadar çiğnediğimiz bile aldığımız enerjiyi etkileyebilir.