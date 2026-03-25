Türkiye formunda: "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla dev başarı

Sağlık Bakanlığı, “İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla milyonlarca vatandaşın boy ve kilosunu ölçtü. Fazla kilolu çıkanlar Sağlıklı Hayat Merkezleri’ne yönlendirildi. 10 ayda 211 bin kişi ideal kilosuna ulaşırken toplam 513 bin kilo verildi.

Türkiye formunda: "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla dev başarı
  • Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldığını açıkladı.
  • Kampanya sonrası Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takip edilen 211 bin vatandaş toplam 513 bin kilo verdi.
  • En fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul'da kaydedilirken, İstanbul'u 10 bin 901 danışan ile Antalya ve 8 bin 738 danışan ile Van takip etti.
  • En çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kg ile İstanbul, 35 bin 113 kg ile Denizli ve 27 bin 634 kg ile Van oldu.
  • Kampanya katılımcılarının yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı ve toplam 513 bin kilo verildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında 10 milyon kişinin boy ve kilo ölçümü yapıldığını açıkladı.

211 BİN VATANDAŞ İDEAL KİLOSUNA ULAŞTI

Bakan Memişoğlu kampanyaya ilişkin şu sözleri kaydetti:


"Türkiye'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Bu kampanyaya katılıp sağlıklı hayat merkezlerimizde takip ettiğimiz 211 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi."

Kampanya sonrası Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takip edilen 211 bin vatandaş toplam 513 bin kilo verdi.

10 MİLYON KİŞİNİN BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ YAPILDI

10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyada 10 milyon vatandaşa ulaşılmış; boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri tespit edilmişti. Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne davet edilmişti.

En çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kg ile İstanbul, 35 bin 113 kg ile Denizli ve 27 bin 634 kg ile Van oldu.

TAKİPLERDE İSTANBUL, ANTALYA VE VAN ÖNE ÇIKTI

Kampanya sonrası vatandaşlara verilen beslenme danışmanlığının Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki ilk çıktıları toplandı.Verilere göre Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki takiplerine devam eden yaklaşık 211 bin kişi yaklaşık 513 bin kilo yani; 513 ton verdi.

Kampanya katılımcılarının yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u 10 bin 901 danışan ile Antalya, 8 bin 738 danışan ile Van izledi.

Türkiye formunda: "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla dev başarı-6

EN ÇOK KİLO VERİLEN İLLER HANGİLERİ?

SHM'lerde kişiye özel düzenlenen beslenme programları ve rutin kontroller neticesinde en çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kg ile İstanbul, 35 bin 113 kg ile Denizli, 27 bin 634 kg ile Van oldu. Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk beş şehir arasında yer aldı.

Türkiye formunda: "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla dev başarı-7

KATILIMCILARIN YARISI FAZLA KİLOLU ÇIKTI

"İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş; 5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmişti.Bu merkezlere başvuran ve takiplerine devam eden danışanlar yeni yıla daha sağlıklı ve zinde başladı.

Diyet değil farkındalık: Vücudu yeniden başlatmanın yoluDiyet değil farkındalık: Vücudu yeniden başlatmanın yolu
Diyet değil farkındalık: Vücudu yeniden başlatmanın yolu

Türkiye formunda: "İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla dev başarı-8

SAĞLIK TESİSLERİNDE KAPSAMLI DESTEK İMKANI

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezleri ve Obezite Merkezlerinde de fazla kilo sorununun çözümüne yönelik olarak ücretsiz beslenme danışmanlığı ile fiziksel aktivite ve psikolojik danışmanlık desteği veriliyor.

