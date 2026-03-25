Sağlık Bakanlığı'nın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla 211 bin kişi ideal kilosuna ulaştı ve toplam 513 bin kilo verildi.
211 BİN VATANDAŞ İDEAL KİLOSUNA ULAŞTI
Bakan Memişoğlu kampanyaya ilişkin şu sözleri kaydetti:
"Türkiye'de 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Bu kampanyaya katılıp sağlıklı hayat merkezlerimizde takip ettiğimiz 211 bin vatandaşımız ideal kilosuna ulaştı. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız özellikle Sağlıklı Hayat Merkezimizde hizmet aldığında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi."
10 MİLYON KİŞİNİN BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ YAPILDI
10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyada 10 milyon vatandaşa ulaşılmış; boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri tespit edilmişti. Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne davet edilmişti.
TAKİPLERDE İSTANBUL, ANTALYA VE VAN ÖNE ÇIKTI
Kampanya sonrası vatandaşlara verilen beslenme danışmanlığının Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki ilk çıktıları toplandı.Verilere göre Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki takiplerine devam eden yaklaşık 211 bin kişi yaklaşık 513 bin kilo yani; 513 ton verdi.
Sağlıklı Hayat Merkezlerine yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı 13 bin 75 kişi ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u 10 bin 901 danışan ile Antalya, 8 bin 738 danışan ile Van izledi.
EN ÇOK KİLO VERİLEN İLLER HANGİLERİ?
SHM'lerde kişiye özel düzenlenen beslenme programları ve rutin kontroller neticesinde en çok kilo verilen iller toplamda 51 bin 81 kg ile İstanbul, 35 bin 113 kg ile Denizli, 27 bin 634 kg ile Van oldu. Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri ilk beş şehir arasında yer aldı.
KATILIMCILARIN YARISI FAZLA KİLOLU ÇIKTI
"İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa" ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiş; 5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmişti.Bu merkezlere başvuran ve takiplerine devam eden danışanlar yeni yıla daha sağlıklı ve zinde başladı.
SAĞLIK TESİSLERİNDE KAPSAMLI DESTEK İMKANI
Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezleri ve Obezite Merkezlerinde de fazla kilo sorununun çözümüne yönelik olarak ücretsiz beslenme danışmanlığı ile fiziksel aktivite ve psikolojik danışmanlık desteği veriliyor.