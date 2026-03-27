Uyku pozisyonları, omurga sağlığını etkiliyor. Yanlış uyku pozisyonları vücutta ağrılara neden olabileceği için kişinin hayat kalitesini olumsuz yönde etkiler ve bir süre sonra hareket kısıtlamalarına neden olabiliyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, “İdeal yatış pozisyonu, sırtüstü veya sağa-sola yan yatmaktır.” diyor.

Uyku pozisyonuna dikkat: Ağrı varsa yüzüstü yatmayın
  • Yanlış uyku pozisyonları omurga sağlığını olumsuz etkiliyor ve vücutta ağrılara neden olabiliyor.
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, omuz, bel ve boyun ağrısı olan kişilere yüzüstü uyku pozisyonunu önermediğini belirtti.
  • Bel fıtığı olan kişiler için en uygun uyku pozisyonunun bacaklar arası yastıkla yan yatış olduğu saptandı.
  • Boyun fıtığı olan kişilerin sırt üstü ve boyun kavsini destekleyen yastıkla uyuması öneriliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, "Omuz, bel ve boyun bölgelerinde ağrı şikayeti olan bireyler için yüzüstü uyku pozisyonu önerilmemektedir. Bel fıtığı olanlar için en iyi uyku pozisyonunun, yan yatış pozisyonu olduğu saptanmıştır. Yan yatış pozisyonunda bacaklar arasına yastık yerleştirilmelidir. Boyun fıtığı olanların ise sırt üstü ve boyun kavsini destekleyici bir yastık kullanarak yatmaları ideal olanıdır" diye konuşuyor.

