Kadınların korkulu rüyası meme kanserine karşı doğal ilaçlar!





EKSİK D VİTAMİNİ TANSİYONU YÜKSELTİR

Kas ve iskelet sistemi için gerekli olan D vitaminin vücutta eksik olması, pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin daha sık görüldüğünü söylüyor. Vücutta kilit rol oynayan bu vitaminin eksik olması halinde diyabet, hipertansiyon, kalpdamar, psikiyatrik, romatizmal hastalıklar, astım, bağışıklık yetmezliği, raşitizm, bazı enfeksiyon hastalıkları, osteoporoz ve kanser riskinin arttığına dikkat çekiyor. D vitamininin yaklaşık yüzde 90'ının derinin üst kısmında güneş ışınları aracılığıyla üretildiğini dile getiren Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, "D vitamini tedavisinin de kontrolsüz ve sınırsız olmaması gerekir. Aksi halde D vitamini zehirlenmesi görülebilir. Bu yüzden mutlaka doktorunuzun kontrolü ve önerileri doğrultusunda kullanmanızı önermekteyiz" diyor.



BRONŞİTE KEKİK

Yemeklere lezzet katan kekik, kokusuyla bile mutlu eder. Kolesterolü dengeler. Yüksek tansiyonu ve kan şekerini düşürür. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Özellikle meme kanseriyle savaşır. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Bronşite iyi gelir. Saç dökülmesini durdurur. Kalbi korur. Kansızlığı bitirir. Mideyi güçlendirir.



ANASON SAKİNLEŞTİRİR

Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır. Sindirimi rahatlatır ve hazımsızlığı engeller. Kan şekerini dengeler. Menopoz şikayetlerini azaltır.



BAĞIRSAKLARA NOHUT GÜCÜ

İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları hızlandırır. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Kabızlığı bitirir. Meme kanserine karşı koruma sağlayan nohut, bağırsak kurtlarını döker. Saçları güçlendirir.

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