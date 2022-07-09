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    Kadınların korkulu rüyası meme kanserine karşı doğal ilaçlar!

    Kadınların korkulu rüyası meme kanseri giderek yaygınlaşıyor. 40'li yaşlarda görülen bu hastalık, artık 20'li yaşlara gerilemiş durumda. Meme kanserini riskini düşürmek ise sağlıklı beslenmeden geçiyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Kanserin 11’i

    Meme kanseri, kadınlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Daha önce 40'lı yaşlarda görülen bu hastalık, artık 20'li yaşlarda kendini gösteriyor. Amerikan Kanser Derneği, meme kanserinden korunmak için sebze, meyve ve tam tahıllı besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kanseri düşürmeye yarayan besinleri sıralıyor:
    Ceviz: Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar. Kanserden korunmak için her gün mutlaka 2-3 tam ceviz tüketmek gerekir.
    Domates: Özellikle pişmiş domates, meme kanseri riskini düşürür. Tedaviye yardımcı olur.
    Yağlı balıklar: Omega-3 içeren balıklar, hem kalbi korur. Hem de meme kanseri riskini azaltır. Haftada 2 gün balık tüketmek gerekir.
    Yeşil çay: Bolca antioksidan içerir. Günde en az bir fincan içmek, kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.
    Zerdeçal: Anti kanserojendir. Kanserli hücrelerin oluşmasını ve yayılmasını engeller.
    Kuru fasulye: Haftada en az 2 gün kuru baklagilleri tüketmek, meme kanseri riskini azaltır.
    Keten tohumu: Kan basıncını dengeleyen keten tohumu, meme kanserinde tümörün büyümesini engeller. Günde 1 çay kaşığı kadar tüketmek gerekir.
    Ispanak: Bolca antioksidan içerir. Meme kanseri riskini yüzde 16 oranında azaltır.
    Zeytinyağı: Kanserli hücrelerin büyümesini engeller.
    Yaban mersini: Kırmızı renkli meyveler, anti kanserojen etki gösterir. Meme kanseri riskini yarı oranında azaltır.
    Sarımsak: Çiğ tüketildiğinde kanser oluşumunu engeller.



    TATLI LİMON
    İçerdiği C vitamini ile şifa veren limon, birçok hastalıktan koruyor. Kabuğu soyulmuş bir limon yemek, günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılıyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltan, iltihaplı ve ağrılı hastalıklar olan osteoartrit ve romatoid artritin yol açtığı şikayetleri hafifletmek için kullanılan limon cinsel hayata da katkı sağlıyor. Sağlığa yararları şöyle sıralanıyor:
    Karaciğeri temizler. Bağırsakları korur.
    Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.
    Serbest radikallere karşı koruma sağlar.
    Beyin sağlığını etkiler.
    Model Irina Shayk, formda kalma sırrını paylaştı. Düzenli olarak portakal, greyfurt ve limon gibi narenciye suları içtiğini bu sayede zayıf kaldığını açıkladı.



    ÇİÇEK GİBİ OLUN!
    Doğayı süsleyen hatmi çiçeği, insan vücuduna da şifa oluyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Hoş kokusuyla gönülleri çalan hatmi çiçeği, kaynatılıp çay olarak tüketiliyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Boğaz enfeksiyonlarını bitirir. Bronşit şikayetlerini azaltır.
    Kan şekerini ve kan basıncını dengeler.
    İdrar söktürücüdür. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Böbreklerdeki kumu döker.
    Cilt hücrelerini yeniler.
    Dişleri güçlendirir.
    Çürükleri önler.
    Vücut direncini artırır.



        EKSİK D VİTAMİNİ TANSİYONU YÜKSELTİR
        Kas ve iskelet sistemi için gerekli olan D vitaminin vücutta eksik olması, pek çok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin daha sık görüldüğünü söylüyor. Vücutta kilit rol oynayan bu vitaminin eksik olması halinde diyabet, hipertansiyon, kalpdamar, psikiyatrik, romatizmal hastalıklar, astım, bağışıklık yetmezliği, raşitizm, bazı enfeksiyon hastalıkları, osteoporoz ve kanser riskinin arttığına dikkat çekiyor. D vitamininin yaklaşık yüzde 90'ının derinin üst kısmında güneş ışınları aracılığıyla üretildiğini dile getiren Doç. Dr. Muharrem Kıskaç, "D vitamini tedavisinin de kontrolsüz ve sınırsız olmaması gerekir. Aksi halde D vitamini zehirlenmesi görülebilir. Bu yüzden mutlaka doktorunuzun kontrolü ve önerileri doğrultusunda kullanmanızı önermekteyiz" diyor.

        BRONŞİTE KEKİK
        Yemeklere lezzet katan kekik, kokusuyla bile mutlu eder. Kolesterolü dengeler. Yüksek tansiyonu ve kan şekerini düşürür. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Özellikle meme kanseriyle savaşır. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Bronşite iyi gelir. Saç dökülmesini durdurur. Kalbi korur. Kansızlığı bitirir. Mideyi güçlendirir.

        ANASON SAKİNLEŞTİRİR
        Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Anne sütünü artırır. Sindirimi rahatlatır ve hazımsızlığı engeller. Kan şekerini dengeler. Menopoz şikayetlerini azaltır.

        BAĞIRSAKLARA NOHUT GÜCÜ
        İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları hızlandırır. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Kabızlığı bitirir. Meme kanserine karşı koruma sağlayan nohut, bağırsak kurtlarını döker. Saçları güçlendirir.

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        Haberler Sağlık Kadınların korkulu rüyası meme kanserine karşı doğal ilaçlar!
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