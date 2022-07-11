Bakan Koca’nın çağrısı karşılık buldu: Eskişehir'de 'hatırlatma dozu' kuyruğu

VAKA SAYISI 1 HAFTADA 30 BİN 478 ARTTI

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaştığı verilere göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 pozitif vaka tespit edilirken, 25 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Önceki hafta olan 20-26 Haziran tarihleri arasında ise 26 bin 635 pozitif vaka tespit edilmiş, 17 kişi hayatını kaybetmişti. Verilere göre vaka sayısı 1 haftada 30 bin 478 arttı.

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM

Hatırlatma dozu olan dördüncü aşısını yaptırdığını belirten İbrahim Türk, "Dördüncü dozumu oldum, dün randevu almıştım. Biraz sıra var ama yapacak bir şey yok. Bayramdan önce alalım ki daha sonra sıkıntı olur diye düşündüm. Biraz sıkıntı var ama aşılacağını düşünüyorum. Kuyruklar da normaldir, aşıya rağbet. Aşı olunması önemli buradan çağrıda bulunmam gerekirse, herkesi aşı olmaya davet ediyorum çünkü daha kötü olaylar olmaması açısından" dedi.