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    • Sağlık
    • 11.07.2022 15:40
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    • 11.07.2022 15:40
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    Bakan Koca’nın çağrısı karşılık buldu: Eskişehir'de 'hatırlatma dozu' kuyruğu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü ile risk grubundakilerin, son aşılarının üzerinden 6 ay geçmesi halinde hatırlatma dozu aşılarını olmaları çağrısında bulunmuştu. Koca’nın çağrısının ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşısı için uzun kuyruk oluştu. Hastanede açılan bin kişilik aşı randevusunun 1 gün içinde dolduğu öğrenildi.

    İHA
    Bakan Koca çağrı yaptı: Randevular doldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 aşısı için hatırlatma dozu çağrısının ardından vatandaşlar hastanelere akın etti. Üçüncü dozun ardından hatırlatma dozunu yaptırmak isteyenler hastane kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

    RANDEVULAR 1 GÜNDE DOLDU
    Hatırlatma dozu randevularının açıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bin kişi için açılan randevular 1 gün içerisinde doldu. Randevusuz gelen vatandaşlarla birlikte gün içerisinde binin üzerinde hatırlatma dozunun uygulanması bekleniyor.

    BAKAN KOCA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer vermişti:
    Omicron'a bağlı vakalar Türkiye'de de artış gösteriyor. Bayramda dikkat etmeli. Maskeyi zaruri kılan ortamlar biliniyor. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozunu ısrarla öneriyoruz. Aşıya bizim verdiğimiz önemi sizler de verin.

    VAKA SAYISI 1 HAFTADA 30 BİN 478 ARTTI
    Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaştığı verilere göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında 57 bin 113 pozitif vaka tespit edilirken, 25 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Önceki hafta olan 20-26 Haziran tarihleri arasında ise 26 bin 635 pozitif vaka tespit edilmiş, 17 kişi hayatını kaybetmişti. Verilere göre vaka sayısı 1 haftada 30 bin 478 arttı.

    HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM
    Hatırlatma dozu olan dördüncü aşısını yaptırdığını belirten İbrahim Türk, "Dördüncü dozumu oldum, dün randevu almıştım. Biraz sıra var ama yapacak bir şey yok. Bayramdan önce alalım ki daha sonra sıkıntı olur diye düşündüm. Biraz sıkıntı var ama aşılacağını düşünüyorum. Kuyruklar da normaldir, aşıya rağbet. Aşı olunması önemli buradan çağrıda bulunmam gerekirse, herkesi aşı olmaya davet ediyorum çünkü daha kötü olaylar olmaması açısından" dedi.

        TEDİRGİN OLDUĞUM İÇİN AŞIMI YAPTIRDIM
        Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedirgin olduğunu ve hatırlatma dozu yaptırdığını söyleyen Ece Canbolat, "Ben bütün aşılarımı bakanlığın çağrısı ile yaptırdım. Aşıların hastalıktan korunmada ve diğer hastaların da yoğun bakıma sevk edilmesini önlediğini düşünüyorum. Herkese aşı olmayı tavsiye ederim. Dördüncü doz aşımı oldum. Tabii ki tedirgin olduğum için aşımı yaptırdım" diye konuştu.

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