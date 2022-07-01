Fregoli sendromu nedir? Fregoli sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Fregoli Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Fregoli sendromunun belirtileri de nedenleri gibi net değildir. Farklı hastalarda farklı belirtiler ile izlenebilen bu sendrom, yaşamı olumsuz şekilde etkilemektedir. Fregoli sendromu yaşayan insan çevresindeki her bir insanı yalnızca tek kişinin yüzü ile görmektedir. Bu sendromun diğer belirtileri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

• Hastaların her birinde bir tür delüzyon ortaya çıkmaktadır.

• Delüzyonun oluşum nedeni bir takıntıdan ya da bir olaydan kaynaklı olabilmektedir.

• Hastalar karşılarındaki kişileri kafalarında taktıkları bir kişiye benzetip durmaktadır. Sanki aynı kişiden binlerce varmış gibi algılandığı için bu hastalığa bin bir yüz adı da verilmektedir.