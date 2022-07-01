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    • Sağlık
    • 01.07.2022 14:49
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    • 01.07.2022 14:49
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    Fregoli sendromu nedir? Fregoli sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi

    Fregoli sendromu diğer bir deyiş ile “Bin bir surat sendromu” olarak bilinmektedir. Hastalık ilk olarak İtalyan bir tiyatro oyuncusunun oyununu izleyen bir kadında ortaya çıkmıştır. Kadın oyundan derin bir şekilde etkilenmiş ve kısa süre içerisinde her yerde aynı yüzü görmeye başlamıştır. Bu kadın kayıtlara “İlk fregoli hastası” olarak geçmiştir. Nadir görülen bu rahatsızlık nörolojik sorunlara dayanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Fregoli sendromu nedir?

    Fregoli sendromunun nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak şu durumlar nadir görülen bu hastalığın tetikleyicisi olabilmektedir:

    • Geçmiş dönemlerde yoğun şekilde travma yaşanmış olması,

    • Beyinde duygu kontrolü sağlayan limbik sistemde bir hasar oluşması,

    • Yüzleri tanımada rol oynayan kısmın herhangi bir olaydan etkilenmesi,

    • Yoğun ilişkiden kaynaklanan fizyolojik sebepler.

    Hastalığın nedeni her ne olursa olsun kendi kendi geçmemektedir. Bu nedenle kısa süre içerisinde nöroloji ile ilgilenen bir doktora görünmek gerekmektedir.

    Fregoli Sendromu Belirtileri Nelerdir?

    Fregoli sendromunun belirtileri de nedenleri gibi net değildir. Farklı hastalarda farklı belirtiler ile izlenebilen bu sendrom, yaşamı olumsuz şekilde etkilemektedir. Fregoli sendromu yaşayan insan çevresindeki her bir insanı yalnızca tek kişinin yüzü ile görmektedir. Bu sendromun diğer belirtileri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

    • Hastaların her birinde bir tür delüzyon ortaya çıkmaktadır.

    • Delüzyonun oluşum nedeni bir takıntıdan ya da bir olaydan kaynaklı olabilmektedir.

    • Hastalar karşılarındaki kişileri kafalarında taktıkları bir kişiye benzetip durmaktadır. Sanki aynı kişiden binlerce varmış gibi algılandığı için bu hastalığa bin bir yüz adı da verilmektedir.

        • Hastalar herkesin yüzünü aynı görmeye başladıklarında kendileri ve o kişi hariç herkesin öldüğünü düşünmektedir. Ayrıca bazı hastalarda herkesin kötü bir kişi tarafından ele geçirilmiş gibi göründüğü de sanılabilmektedir.

        • Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmese de hastalığın sonuçları gayet nettir.

        Hastalık pek çok zaman takıntılar ile oluşuyorsa da bilim insanlarının bu konu ile ilgili çarpıcı görüşleri bulunmaktadır. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre beyin içerisinde duygu kontrolünü sağlayan bir kısım bulunmaktadır. Bu kısım "Limbik sistem" olarak bilinmektedir. Yüz tanıma fırsatı sunan bu kısım bir bağ oluşturur ise bu bağın normalden kuvvetli olması beklenmektedir. Bağ oluşum durumunda ise bahsi geçen sendrom ile karşılaşılmaktadır.

        Sendrom hakkında yapılan araştırmalar ayrıca bu sendroma sahip olan insanların cinsel istismar sonucu yaşayabilecekleri travmalardan kaynaklanabileceğini de ileri sürmektedir. Cinsel istismar yaşayan insanlar her yerde bir kişiyi gördüklerini dile getirmektedir. Ayrıca bu insanlar tıpkı Fregoli sendromundaki gibi o kişinin kendine zarar vermek amacı ile geldiğini düşünmektedir. Bu nedenle beyinde bir yanılsama ortaya çıkmaktadır. Psikolojik sorunları olan hastalar "Ben böyle görüyorsam, bu o" şeklinde bir yanılsamaya düşmektedir.

        Fregoli Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

        Fregoli sendromunun testi hakkında herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu sendrom psikolojik olduğu için insanlar testle ilgili psikolog ya da psikiyatr ile görüşmelidir.

            Fregoli Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

            Fregoli sendromunun tedavisi için nöroloji kliniklerinden yardım alınabilmektedir. Çok eski zamanlardan beri var olan bu sorun az insanda ortaya çıktığı için etkin bir tedavi yöntemi bulunamamıştır.

            Düzenli şekilde yapılan psikolojik görüşmeler, hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Son derece ilginç bir sendrom olarak tarihe geçen Fregoli, bu durumdan muzdarip insanların sosyal yaşamdan kopmalarına neden olmaktadır. Bu hastalarda ayrıca yoğun bir şekilde kaygı bozukluğu yaşanacaktır. Oluşan tüm sorunlar bireylerin depresyon riskini artırmaktadır. Fregoli sendromu nadir olarak görülse de insanları zorlayan bir hastalıktır.
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