Kadınların korkulu rüyası meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Pek çok kanser hastalığında olduğu gibi meme kanserinin de ilk belirtisini elle yapılan kontroller oluşturuyor. Op. Dr. Gökçe Şerbetçi, kadınlarda sıklıkla görülen meme kanserini ve tedavi yöntemlerini anlatıyor:
30'DAN SONRA RİSK ARTIYOR
Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen malign tümördür. İstatistiklere göre her on dört kadından birinde memede kist gelişmekte. Bu kistlerin %50'si tekrarlayan hücrelerdir. 30 yaşından sonra risk artmakla birlikte menopoza giriş evresi olan 45-55 yaşları arasında artış oranında bir duraklama görülse de 55 yaşından sonra sıklığı hızla artıyor. Meme kanseri kendini en çok bu belirtilerle gösteriyor; memede veya koltuk altında ele gelen sertlik ya da şişlik, meme başında akıntı, meme başında içe doğru çekilme, çökülme veya şekil bozuklukları, meme başı derisinde değişiklikler, meme cildinde yara veya kızarıklık, meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü) memede büyüme, şekil bozukluğu veya asimetri ya da renginde değişiklik (kızarıklık vb.). Bu noktada tedavi için en önemli adım bu şikayetleri doğru yorumlamak ve erken teşhis fırsatının önünü açmaktır.
BAŞLAMADAN YENİN
Kadınların kendilerini her ay düzenli olarak muayene etmesi çok çok önemli bir husustur. Genellikle meme kanserlerinin %75'i kitle nedeni ile saptanır ve bunların %75'i hastanın kendini düzenli muayenesinde ya da rastlantısal olarak saptanmasıyla bulunur. En ufak şüphede mutlaka, hiçbir şey olmasa da arada klinik muayeneye gidilmeli, duruma göre ultrason, mamografi veya daha ileri görüntüleme ile tetkik ettirmelisiniz. Meme kanseri özellikle erken yakalandığında ölümcül değildir. Tüm dünyada kurulan vakıflar yapılan bağışlar ile en çok araştırılan tedavisinde sürekli yenilikler bulunan kanser türlerindendir.