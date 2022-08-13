Kadınların korkulu rüyası fibromiyalji ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla kendini belli ediyor

Fibromiyalji, en sık 25 ile 55 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyor. Toplumun neredeyse yüzde 2'si bu hastalıkla mücadele ediyor. Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay hastalığın belirtileri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor: Fibromiyalji, vücudun sağ ve sol yarısında, üst ve alt tarafında olan, boyunda, sırtta, kalça ve omuzlarda olabilen ağrılardır. Ağrı stres, uykusuzluk, nemli ya da soğuk havayla birlikte artabilir. Baş ağrısı, ellerde, ayaklarda şişlik, uyuşma eşlik edebilir. Bunların yanı sıra sık idrara çıkma, yemek sonrasında karında şişkinlik, kabızlık, ishal gibi bağırsak problemleri, diş sıkma, çene problemleri, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, hafıza problemleri, kaygı, depresyon gibi birçok şikayet fibromiyalji hastalarında görülebilir.
TRAVMADAN OLABİLİR
Nedeni tam olarak bilinmiyor. Genetik faktörler, sinir sisteminin çalışmasında dengesizlik, geçirilmiş enfeksiyon hastalıkları, fiziksel ya da duygusal travmalar, hormonal dengesizlik hastalığın oluşmasına sebep olabilir.
BOL SU İÇİN
Fibromiyalji, kişiyi hiçbir zaman sakat bırakacak ya da yatalak yapacak bir hastalık değildir. Hastada eksik saptanan vitamin ya da mineral varsa bunların takviyesi yapılmalıdır. D vitamini, B12 vitamini, demir eksikliği laboratuvar testlerinde saptanabilir. Hastalara un, şeker, süt ürünlerinden ve paketli gıdalardan uzak durması, mevsim sebzeleri tüketmesi, bol su içmesi, uykunun düzenlenmesi için kafeinden uzak durmasını önermekteyiz.