Kadınların korkulu rüyası fibromiyalji ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla kendini belli ediyor

Fibromiyalji, en sık 25 ile 55 yaşları arasındaki kadınlarda görülüyor. Toplumun neredeyse yüzde 2'si bu hastalıkla mücadele ediyor. Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay hastalığın belirtileri ve tedavileri hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor: Fibromiyalji, vücudun sağ ve sol yarısında, üst ve alt tarafında olan, boyunda, sırtta, kalça ve omuzlarda olabilen ağrılardır. Ağrı stres, uykusuzluk, nemli ya da soğuk havayla birlikte artabilir. Baş ağrısı, ellerde, ayaklarda şişlik, uyuşma eşlik edebilir. Bunların yanı sıra sık idrara çıkma, yemek sonrasında karında şişkinlik, kabızlık, ishal gibi bağırsak problemleri, diş sıkma, çene problemleri, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, odaklanamama, hafıza problemleri, kaygı, depresyon gibi birçok şikayet fibromiyalji hastalarında görülebilir.