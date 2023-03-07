Kadınların beş belası! Uzmanlar, en sık görülenlerinin nedenleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor





2 ADET DÜZENSİZLİĞİ: Normal adet döngüsündeki bozulmalara adet düzensizliği denir. Adet döngüsünün 21 günden kısa veya 35 günden uzun olması, kanamanın 6 günden uzun sürmesi normal kabul edilemez. Bu durum adet düzensizliği olarak nitelendirilir. Adet düzensizliklerinin büyük bir kısmı hormonal olsa da kistler, miyomlar gibi faktörlere bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Depresyon, stres, mevsimsel ve çevresel değişiklikler, aşırı kilo alımı, kilo kaybı gibi faktörler de adet düzensizliğine neden olabilir.