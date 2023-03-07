Kadınların beş belası! Uzmanlar, en sık görülenlerinin nedenleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor

Jinekolojik hastalıklar, hayat boyu kadınları tehdit ediyor. Rutin kontroller sayesinde erken dönemde teşhis edilmeleri tedavi edilme imkanlarını artırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Eray Çalışkan, "Kadınlara düzenli jinekolojik muayene öneriyoruz" diyor. Kadınlarda sık görülen 5 hastalığa değiniyor. Hastalıkları önlemede etkili olacak yöntemleri açıklıyor...
1 VAJİNAL AKINTI: Oldukça doğal olan her kadında görülen akıntılardır. Ahcak kimi zaman anormal vajinal akıntıları görülebilir. Vajinanın normal bakteri dengesindeki değişiklik akıntının koku, renk veya kıvamını değiştirebilir. Bu problemleri önlemek için, vajina için kokulu ürünler kullanılmaması, pamuklu iç çamaşırı tercih edilmesi, tuvalet temizliğinin önden arkaya doğru yapılması gerekiyor.
2 ADET DÜZENSİZLİĞİ: Normal adet döngüsündeki bozulmalara adet düzensizliği denir. Adet döngüsünün 21 günden kısa veya 35 günden uzun olması, kanamanın 6 günden uzun sürmesi normal kabul edilemez. Bu durum adet düzensizliği olarak nitelendirilir. Adet düzensizliklerinin büyük bir kısmı hormonal olsa da kistler, miyomlar gibi faktörlere bağlı olarak karşımıza çıkabilir. Depresyon, stres, mevsimsel ve çevresel değişiklikler, aşırı kilo alımı, kilo kaybı gibi faktörler de adet düzensizliğine neden olabilir.