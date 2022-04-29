Kadınları tehdit eden çikolata kisti sinsi sinsi ilerliyor! Dikkat kısırlığa neden oluyor





SİNSİ ŞEKİLDE İLERLİYOR

Çikolata kistleri genellikle üreme çağındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Adet gören veya görmeyen, rahmi alınan ve hatta menopozda olan kadınları da etkiliyor. Kimi zaman belirti vermeyen kistler, şans eseri yapılan muayenelerde teşhis edilebiliyor. Endometriozisin doğurganlığı azalttığı kanıtlanmasa dahi çocuk sahibi olmak isteyip gebe kalamayan kadınlarda yüzde 30-50 oranında görülebiliyor. Halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, doğurganlık yaş grubundaki kadınların yüzde 10'unu etkileyebiliyor. En sık karın boşluğu zarında oluşan çikolata kisti, yumurtalıklarda, tüplerde, üreterde, daha nadir olarak da mesanede, bağırsaklarda, vajinada hatta akciğerde bile görülebiliyor. Tedavide bulguları iyileştirmek, hastalığın yeniden oluşumunu önlemek ve endometriotik lezyonları yok etmek amaçlanıyor. Düzenli egzersiz yaparak, kafein ve alkol alımından da kaçınmak gerekiyor.