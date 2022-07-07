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    Kadınlarda ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma menopoz habercisi

    Kadınlarda doğurganlık ve yumurtlama faaliyetlerinin sona ermesine menopoz deniyor. Kadınlarda ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyleri...

    Menopoz kalp kırar

    Kadınlarda doğurganlık ve yumurtlama faaliyetlerinin sona ermesine, 'menopoz' deniyor. Kadınlarda ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren bu sağlık sorunu, 50'li yaşların üzerinde görülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, kadınlara önemli sağlık uyarılarında bulunuyor. Bu dönemde kemik erimesi, kalp ve damar hastalıklar, meme ve jinekoloik kanserler ile ciltte kırışıklık ve sarkma gibi problemlerin görüldüğüne dikkat çekiyor. Bol bol hareket etmeyi öneren Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Düzenli fiziksel aktivite kalbinizi, kemik ve kasları kuvvetlendirir"



    HALSİZLİKTE HASHİMOTO GİZLİ
    Bir tiroit bezi hastalığı olan Hashimoto, tiroit bezinin insanın kendi hücreleri tarafından harabiyete uğramasıyla çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Alihan Oral, tiroit hormonu eksikliğinde metabolizmanın ve enerji kullanımının yavaşladığına değiniyor. Kadınlarda 20 kat fazla görülen hashimoto hastalığının kilo vermeyi zorlaştırdığına değinen Dr. Oral, "Hashimoto hastalığında halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kabızlık, saç dökülmesi, kilo alma, kilo verememe, depresyon görülür. Genetik geçiş gösterebilir. Tedavisinde tiroid hormonu (L-tiroksin) kullanılır" bilgisini veriyor.

    YEŞİL ÇAYLA DİŞLER KESKİN
    Antioksidan deposu yeşil çay, yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelir. Çürükleri onarır. Parkinson ve Alzheimer'a karşı koruma sağlar. Mide, mesane, meme, pankreas, yumurtalık ve yemek borusu kanserlerinden korur. Kan şekerini dengeler. Diyabete karşı savaş açar.

    KARACİĞERE KEÇİBOYNUZU
    Kalsiyum deposu keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarını dindirir. Öksürüğü keser. Kolesterolü dengeler. Kan yapımını destekler. Karaciğer ve bağırsak sağlığını korur. Kemikleri güçlendirir. Kanserle savaşır. Göz sağlığını korur. Ağız ve diş sağlığını iyileştirir. Vücuttaki enfeksiyonlarla mücadele eder.

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    Haberler Sağlık Kadınlarda ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma menopoz habercisi
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