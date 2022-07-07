Kadınlarda ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma menopoz habercisi

Kadınlarda doğurganlık ve yumurtlama faaliyetlerinin sona ermesine, 'menopoz' deniyor. Kadınlarda ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma gibi şikayetlerle kendini gösteren bu sağlık sorunu, 50'li yaşların üzerinde görülüyor. Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, kadınlara önemli sağlık uyarılarında bulunuyor. Bu dönemde kemik erimesi, kalp ve damar hastalıklar, meme ve jinekoloik kanserler ile ciltte kırışıklık ve sarkma gibi problemlerin görüldüğüne dikkat çekiyor. Bol bol hareket etmeyi öneren Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Düzenli fiziksel aktivite kalbinizi, kemik ve kasları kuvvetlendirir"