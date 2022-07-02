Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!

Vitamin eksiklikleri çoğu kişide meydana gelen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında vitamin eksikliği belirtileri neler sorusu yer alıyor. Yüzünüzdeki detaylardan kolaylıkla hangi vitamine ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte o belirtiler;