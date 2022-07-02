Yüzünüz hangi vitamin eksikliğiniz olduğunu söylüyor! Bu belirtiler sizde de varsa dikkat!
Yüzdeki bazı detaylar hastalık habercisi olabilir. Vitamin eksiklikleri çok sık rastlanan rahatsızlıklardan olsa da çoğu kişi bu durumun farkına varmamaktadır. Peki, vitamin eksikliği belirtileri neler? Vitamin eksikliği neden olur? İşte merak edilenler...
02.07.2022 15:09 - Son Güncelleme: 02.07.2022 15:09
İyot Eksikliği Nasıl Geçer?
1. Deniz balıkları, süt ve süt ürünleri, tam tahıl tüketilmelidir.
2. Besinleri hazırlarken iyotlu tuz kullanmaya özen gösterilmelidir.
3. Erişkin kadın ve erkekler günde 150 mikrogram iyot aldıklarından emin olmalıdır.
4. Tuz kullanması sakıncalı olanlar (hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği hastaları, bazı ilaçları kullananlar gibi) iyot desteği almalıdır.
5. Hamileler, anne olmayı planlayanlar ve emzirenler iyot eksikliği yönünden değerlendirilmek için doktorlarına başvurmalı. Önerilmesi durumunda günlük olarak en az 220 mikrogram iyot içeren vitaminler kullanmalıdır.