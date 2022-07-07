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Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!

Yüksek tansiyon oldukça tehlikeli durumlara neden olabilir. Özellikle bayramda beslenmeye bağlı olarak tansiyon artması sık rastlanılan durumlardandır. Peki, yüksek tansiyona ne iyi gelir? Tansiyon nasıl geçer? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
07.07.2022 11:30 - Son Güncelleme: 07.07.2022 11:30
Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!
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Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!

TANSİYON NEDEN YÜKSELİR, ÇIKAR?


Yüksek tansiyonun sebebinin hâlâ tam olarak bilinmediğini ifade eden Dr. Ender Saraç, yüksek tansiyona daha sık rastlanmasına neden olan risk faktörlerinden bazılarını şu şekilde sıralıyor:

Böbrek hastalıkları
Obezite
Şeker hastalığı (diyabet)
Hipertiroid
Böbrek üstü tümörleri
Bazı kimyasal ilaçların (başta kortizon) kullanımı
Yoğun stres
Sigara kullanımı
Fazla tuz tüketimi
Hareketsiz yaşam
Yüksek alkol tüketimi

Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!

YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?


SOĞUK SU: Başı soğuk suda tutmak iyi gelebilir. Tansiyonu düşürür.

KEKİK: Kekik tüketmek veya çayını içmek tansiyonu düşürür.

YOĞURT: Yoğurt veya ayran tüketebilirsiniz.

LİMON: Limon doğal bir tansiyon düşürücüdür.

Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!

Evde yapacağınız yöntemler, tüketeceğiniz besinler tedavi amaçlı değildir. Sadece sizin o anda rahatlamanızı sağlamak için uygulanır. Anı kurtarmak adına faydalı bilgiler içerir, fakat sizin tansiyonunuzun kontrolsüz çıktığı noktada bir uzman ile görüşüp, bir ilaca başlayarak tedavi planınızı şekillendirmeniz gerekebilir.

Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!

SAĞLIKLI TANSİYON KAÇ OLMALI?


Tansiyonda ideal değer 120-80'in civarlarıdır. 130-80'e kadar normal kabul edilebilir.
130/139 veya küçük tansiyon 85-89 arası ise yüksek normal diye kabul edilir.
140-90'un üzeri değerler yüksek tansiyon olarak değerlendirilir.
Eğer büyük tansiyon 140-160, küçük tansiyon 90-100 arası ise siz birinci evre hafif yüksek tansiyonlusunuz.
Büyük 160-180, küçük tansiyon 100-110 arasıysa siz orta dereceli yüksek tansiyon hastasısınız.
Eğer yüksek tansiyonunuz 180'in üstü veya küçük tansiyonunuz 110'un üstü ise o zaman da şiddetli yüksek tansiyon hastasısınız.
Ender Saraç tansiyonunuzun doğru ölçülmesi için şu tavsiyelerde bulunuyor:

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