Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!

SAĞLIKLI TANSİYON KAÇ OLMALI?



Tansiyonda ideal değer 120-80'in civarlarıdır. 130-80'e kadar normal kabul edilebilir.

130/139 veya küçük tansiyon 85-89 arası ise yüksek normal diye kabul edilir.

140-90'un üzeri değerler yüksek tansiyon olarak değerlendirilir.

Eğer büyük tansiyon 140-160, küçük tansiyon 90-100 arası ise siz birinci evre hafif yüksek tansiyonlusunuz.

Büyük 160-180, küçük tansiyon 100-110 arasıysa siz orta dereceli yüksek tansiyon hastasısınız.

Eğer yüksek tansiyonunuz 180'in üstü veya küçük tansiyonunuz 110'un üstü ise o zaman da şiddetli yüksek tansiyon hastasısınız.

Ender Saraç tansiyonunuzun doğru ölçülmesi için şu tavsiyelerde bulunuyor: