Bayramda tansiyon yükselmelerine dikkat! İşte yüksek tansiyona anında etki eden mucize yöntemler!
Yüksek tansiyon oldukça tehlikeli durumlara neden olabilir. Özellikle bayramda beslenmeye bağlı olarak tansiyon artması sık rastlanılan durumlardandır. Peki, yüksek tansiyona ne iyi gelir? Tansiyon nasıl geçer? İşte merak edilenler...
TANSİYON NEDEN YÜKSELİR, ÇIKAR?
Yüksek tansiyonun sebebinin hâlâ tam olarak bilinmediğini ifade eden Dr. Ender Saraç, yüksek tansiyona daha sık rastlanmasına neden olan risk faktörlerinden bazılarını şu şekilde sıralıyor:
Böbrek hastalıkları
Obezite
Şeker hastalığı (diyabet)
Hipertiroid
Böbrek üstü tümörleri
Bazı kimyasal ilaçların (başta kortizon) kullanımı
Yoğun stres
Sigara kullanımı
Fazla tuz tüketimi
Hareketsiz yaşam
Yüksek alkol tüketimi
Evde yapacağınız yöntemler, tüketeceğiniz besinler tedavi amaçlı değildir. Sadece sizin o anda rahatlamanızı sağlamak için uygulanır. Anı kurtarmak adına faydalı bilgiler içerir, fakat sizin tansiyonunuzun kontrolsüz çıktığı noktada bir uzman ile görüşüp, bir ilaca başlayarak tedavi planınızı şekillendirmeniz gerekebilir.
SAĞLIKLI TANSİYON KAÇ OLMALI?
Tansiyonda ideal değer 120-80'in civarlarıdır. 130-80'e kadar normal kabul edilebilir.
130/139 veya küçük tansiyon 85-89 arası ise yüksek normal diye kabul edilir.
140-90'un üzeri değerler yüksek tansiyon olarak değerlendirilir.
Eğer büyük tansiyon 140-160, küçük tansiyon 90-100 arası ise siz birinci evre hafif yüksek tansiyonlusunuz.
Büyük 160-180, küçük tansiyon 100-110 arasıysa siz orta dereceli yüksek tansiyon hastasısınız.
Eğer yüksek tansiyonunuz 180'in üstü veya küçük tansiyonunuz 110'un üstü ise o zaman da şiddetli yüksek tansiyon hastasısınız.
Ender Saraç tansiyonunuzun doğru ölçülmesi için şu tavsiyelerde bulunuyor: