Üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için neler tüketilmeli?

Kışın aşırı soğuk günlerinde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Sarıyıldız, özellikle bu aylarda sık görülen üst solunum yollarına karşı uyarıyor. "D vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Çinko bağışıklıklığı destekler. Çinkodan zengin gıdalar olarak, kuzu, dana, hindi ve tavuk eti, mantar, nohut ve ıspanağı saymak lazım. C vitamini de bağışıklığı destekler. Bu yüzden portakal, greyfurt, limon, kivi, ananas, maydanoz, brokoli, karnabahar, yeşil ve kırmızı biber, kara lahanayı sayabiliriz" diyor.

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